İZSU’dan İzmirlilere kötü haber! Artık her gece sular kesilecek

İzmir’de 6 Ağustos’tan bu yana 13 ilçede planlı su kesintileri gerçekleşiyordu. Yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık İzmir’de böyle bir önlem alınmayı mecbur kıldı. Ancak İZSU’dan yapılan son açıklamada planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesintilerinin güncellendiği kaydedildi.

HER GÜN 23.00-05.00 ARASINDA SULAR KESİLECEK

Yeniden düzenlenen kesinti programı kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.