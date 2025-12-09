Menü Kapat
Fuat İğci
Editor
 09.12.2025

Yeni bedelli askerlik ücreti hesaplandı: Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Memur maaşı katsayı oranına göre yeni ücret hesaplanıyor. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre memur maaşı hesaplamaları yapılırken gözler yeni bedelli askerlik ücretine çevrildi. MSB tarafından belirlenen mevcut askerlik ücreti 280 bin 850 TL olurken yeni hesaplama yapıldı. Bedelli askerlik ücreti taksit olmadan, tek seferde anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Peki Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar olacak? İşte, bedelli askerlik ücreti hesaplaması…

Yeni bedelli askerlik ücreti hesaplandı: Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak artışla birlikte birçok ödeme de değişecek. ücretinin yanı sıra 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı zam oranlarının kesinleşmesiyle yeniden hesaplanacak. Memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı Aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Bedelli askerlik başvuruları ise her yıl olduğu gibi bu yılda da e-Devlet veya askerlik şubeleri üzerinden alınacak. Enflasyon beklentileri açıklanırken bedelli askerlik hesaplamaları da yapılmaya başladı. Bedelli askerlik 2026 ne kadar zamlanacak? İşte, bedelli askerlik ücretine ilişkin son gelişmeler…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından mevcut olarak bedelli askerlik yapmak isteyenler 280 bin 850 TL ödeme yapıyor.

Aralık ayı enflasyonu Ocak ayının ilk haftası belli olacak memurların alacağı kesin zam oranları duyurulacak. Ekonomistlerin beklenti raporlarına göre Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 olması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda olması durumunda yıl sonu enflasyonu yüzde 31 seviyelerinde olacak ve memurların alacağı 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,96’ya ulaşacak.

Enflasyon farkının yanı sıra memurlara 8. Dönem Toplu sözleşmesinde belirtilen yüzde 11 zam ilave edilecek ve memur maaşlarına yüzde 18,73 kümülatif zam yapılacak. Memurlara yapılacak kesin zam oranı 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla belli olacak.

2026 yılında Ocak-Haziran ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin ise katsayının 1.389392 olması durumunda yaklaşık 330 bin lira seviyesine yükselecek.

Hatırlatma: 2026 yılı bedelli askerlik ücretinde kesin rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile birlikte belli olacak.

Yeni bedelli askerlik ücreti hesaplandı: Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

BEDELLİ ASKERLİK TEK SEFERDE YATIRILACAK

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik ücreti peşin olarak ödenirken taksit yapılmıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal müdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Yeni bedelli askerlik ücreti hesaplandı: Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

YENİ YILDA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

Memur ve asgari ücret zammıyla birlikte 2026 yılında birçok ödeme değişecek. Memur maaşına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı, çocuk yardımı, kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplanacak.

Asgari ücret artışıyla birlikte ise kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, rapor ücreti, stajyer ödemeleri, Bağ-Kur ve SSK primleri değişecek.

