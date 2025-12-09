AÖF soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2025: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıktan aldıkları eğitimle üniversite mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday geçtiğimiz hafta düzenlenen AÖF güz dönemi ara (vize) sınavına katıldı. Ocak ayında yapılacak final sınavları öncesinde hesaplama yapmaya çalışan adaylar, cevap anahtarına odaklandı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Puan hesaplaması yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Ara sınav ve final sınavlarında başarısız olan öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek. Peki AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, AÖF soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı…

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihinde tamamlandı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi henüz sınava ilişkin cevap anahtarını yayımlamadı.

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF soruları ve cevap kitapçığının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınava katılan adaylar, cevap anahtarını ekampus.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numarası ve şifresiyle birlikte sorgulayabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte cevap anahtarı öğrenilebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TARİH

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Açıköğretim Fakültesinde düzenlenen sınavın sonuçları genellikle 2 hafta içerisinde adaylarla paylaşılıyor. AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının en geç 19 Ocak tarihine kadar açıklanması ön görülüyor.

SONUÇLAR YÜZDE 30 ETKİ EDECEK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınav sonuçları dönem sonu ortalamasına yüzde 30 etki edecek. Ocak ayında düzenlenecek final sınavları ise yüzde 70 katkı yapacak.

AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken notu 35’in altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Sınavda puan hesaplamasında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

FİNAL SINAVLARI 17-18 OCAK’TA

Açıköğretim Fakültesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak sınav takvimi daha önce duyurulmuştu. Güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihinde tamamlanırken final sınavları ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. AÖF’te başarısız öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak. Bahar dönemi tamamlandıktan sonra yaz okulu sınavları 22 Ağustos’ta düzenlenecek.

Güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı (vize) 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi final sınavı 09-10 Mayıs 2026

AÖF yaz okulu sınavları 22 Ağustos 2026