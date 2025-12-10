Grammy ödüllü yıldız Raul Malo hayatını kaybetti

Grammy ödüllü yıldız Raul Malo'ya, Haziran 2024’te kolon kanseri teşhisi konmuştu. Ancak Eylül 2025’te hastalığının beyin ve omuriliği etkileyen nadir görülen bir kanser türüne evrildiği açıklanmıştı. Raul Malo'dan bugün acı haber geldi.

RAUL MALO HAYATINI KAYBETTİ

Raul Malo müzik dünyasındaki kariyeri boyunca country, Latin, rock ve Americana tınılarını harmanlayan Mavericks ile 13 stüdyo albümü yayınladı; 1990’ların başından itibaren bu eklektik anlayışla sahne aldı.

Hayatınıkaybeden Raul Malo için ailesi ve grup arkadaşları, yayımladıkları mesajda “insan doğası içinde bir güç, müzikle yaşayan, aileyi, dostluğu, tutkuyu, yaşamı ve sevgiyi temsil eden biri” olarak tanımladı. “Onun ruhu gökyüzünde, müziğinde ve sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek,” dedi.