Temizlik yapayım derken canından oldu! Deterjanları birbirine karıştıran 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Ümmühan Katırcı, evinde temizlik yaparken fenalaştı. İddialara göre 3 çocuk annesi kadın birçok temizlik ürününü birbirine karıştırdı. Kimyasal maddelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kimyasal gazı teneffüs eden genç kadın bir süre sonra solunum problemleri yaşamaya başladı.

FENALAŞINCA EŞİNİ ARADI

Kısa süre sonra fenalaştığını fark eden Katırcı, eşini arayarak durumunu bildirdi. Eşinin telefonu ile eve gelen Hakan Katırcı eşini baygın halde buldu. Çağırılan ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi genç kadın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün Fatih Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.