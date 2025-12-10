Menü Kapat
TGRT Haber
Temizlik yapayım derken canından oldu! Deterjanları birbirine karıştıran 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Trabzon’da 34 yaşındaki genç kadın evde temizlik yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi kadının temizlik malzemelerini karıştırması sonucu çıkan kimyasal gazı soluduğu için öldüğü iddia edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 17:13

’un ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Ümmühan Katırcı, evinde temizlik yaparken fenalaştı. İddialara göre 3 çocuk annesi kadın birçok temizlik ürününü birbirine karıştırdı. Kimyasal maddelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kimyasal gazı teneffüs eden genç kadın bir süre sonra solunum problemleri yaşamaya başladı.

Temizlik yapayım derken canından oldu! Deterjanları birbirine karıştıran 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

FENALAŞINCA EŞİNİ ARADI

Kısa süre sonra fenalaştığını fark eden Katırcı, eşini arayarak durumunu bildirdi. Eşinin telefonu ile eve gelen Hakan Katırcı eşini baygın halde buldu. Çağırılan ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi genç kadın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün Fatih Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

