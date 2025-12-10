Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan partililere sert sözler

CHP'de dün kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edilmesinin ardından partiden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'den istifa eden Çakır, "Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez, önce kendileri aklanıp gelecek" dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
17:08
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
17:10

Disiplin kuruluna sevk edildikten sonra 'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 'de düzenledi. Hasan Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında 'Sabıkalı' dediği görüntüyü izleterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözler nedeniyle partisinin Antalya'daki kapalı grup toplantısında özür dilediğini söyledi.

Bazı yayın organlarının kendisiyle görüşme tekliflerini kabul etmeden önce CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in kendisini aradığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle görüşeceğini söylemesi üzerine teklifleri kabul etmediğini belirten Çakır, görüşme gerçekleşmeyince yayınlara çıkmaya başladığını ifade etti.

''GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDUN''

Çakır, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin, "Yüksek 'nda kimin önüne gideceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde 30 yerde ismi geçen Turan Taşkın Özer'in önüne gideceğim öyle mi? Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez, önce kendileri aklanıp gelecek. Ben söylemiyorum, soruyor savcı, 'Karı-koca 30 milyon liralık araban var, sen 90 bin liralık maaş alıyorsun. Peki Sarıyer'deki 5 milyon dolarlık villanı nasıl açıklayacaksın' diyor. Adam ifadesinde, '100 bin dolar Ekrem İmamoğlu'ndan alıyordum' diyor. Şimdi CHP demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da şube müdürü atamışlar. Sen bugün genel başkan oldun, senin Marmaris'te, Çankaya'da dairelerin oldu. Türkiye'nin tümünde zengini oldun. Peki sizin derdiniz ne? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şaibeye karışmış insanlarla bu devleti yönetemeyeceğini görecek herkes. Benim adım şanım belli, ben çok büyük bir ailenin evladıyım. Öyle bir yere tosladılar ki onlar bunun hesabına veremeyecek. Hepsini mahkemeye verdim, RTÜK'e şikayet ettim ve bütün gücümle mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çakır, şu anda herhangi bir partiye geçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

