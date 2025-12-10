Menü Kapat
Otomobil
Hava Durumu
11°
 Bengü Sarıkuş

Jeep'ten aralık ayına özel takas ve kredi bombası!

Araç almak isteyenler için cazip bir kampanya başlatan Jeep, aralık ayı boyunca Avenger ve Compass modellerinde geçerli kredi ve takas desteği sunacak. İşte kampanyanın detayları...

Jeep'ten aralık ayına özel takas ve kredi bombası!
10.12.2025
10.12.2025
saat ikonu 17:06

Jeep, uygun alım seçenekleri ve desteği sunduğu aralık ayı kampanyasını başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, aralık ayı boyunca Avenger ve Compass modellerinde geçerli kredi ve takas desteği imkanları sağlıyor.

Jeep'ten aralık ayına özel takas ve kredi bombası!

kapsamında, Avenger yüzde 100 Elektrik modelinin Limited donanımlı versiyonu 49 bin lira, Summit donanımlı versiyonu ise 97 bin lira takas desteğiyle satışa sunuluyor. Aralık öncesi bayiye faturalı Summit araçlarda ise söz konusu takas desteği 136 bin lira olarak uygulanıyor. Avenger'ın yüzde 100 Elektrik modelinin Summit donanımında 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Marka, Avenger e-Hybrid modelinin Summit donanımlı versiyonunda 116 bin lira, Overland donanımlı Avenger 4xe alımlarında da yine 116 bin lira takas desteği sağlıyor.

Jeep'ten aralık ayına özel takas ve kredi bombası!

Jeep Compass modelini tercih edenler için "North Star" özel serisinde 115 bin lira, Summit donanımında ise 60 bin lira takas desteği sunuluyor. Kampanyada ayrıca, 2025 model yılına ait Compass'ın tüm e-Hybrid versiyonları için 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor. Mevcut araçlarını yetkili satıcılara getiren kullanıcılar, takas desteği ve kredi kampanyalarını değerlendirebiliyor.

İslam Memiş'ten gram altın için kritik fırsat uyarısı: Bu işi bu rakamdan bitirin
İkinci el araç alacaklar dikkat! Sektör uzmanı en uygun tarihi açıkladı
#kampanya
#takas
#Jeep
#Avenger
#Compass
#Araba Kredisi
#Araç Satışı
#Otomobil
