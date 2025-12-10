TBMM'deki taciz iddiasına açıklama: Hemen harekete geçildi

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının bazı çalışanlar tarafından tacize uğradığı iddiası yetkilileri jet hızıyla harekete geçirdi. TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, iddialar üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

"ELDE EDİLEN HUSUSLAR ADLİ MAKAMLAR İLE PAYLAŞILACAK"

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikâyet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikâyete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.

12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır."

NE OLMUŞTU?

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, bazı çalışanlar tarafından tacize uğradığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından inceleme başlatıldığı öğrenildi.