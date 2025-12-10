CHP Serik İlçe Başkanına ev hapsi kararı

Antalya'nın Serik ilçesinde rüşvet olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç.'ye ev hapsi verildi.

80 BİN TALEP ETTİ

Bir vatandaştan Serik Belediyesindeki işini yapma karşılığında 80 bin TL talep ettiği iddia edilen önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. ve K.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Ş.Ç. için ev hapsi kararı verirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.