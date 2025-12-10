Menü Kapat
11°
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Bahis soruşturmasında şoke eden mesajlar! "Karşılıklı gol bas, illaki yerim"

Futbol bahis soruşturmasında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Sakaryaspor'un kalecisi Yunus Emre Tekoğul’nun bahis mesajlaşmaları servis edildi. Mesajlaşma içeriğinde tutuklanan şüpheli Tekoğul’nun "İllaki gol yerim ben" ifadesi dikkat çekti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 17:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Adana Demirspor Başkanı , futbolcular ve Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ile hakem Zorbay Küçük’ün de aralarında bulunduğu; müsabakalarında görev yapan bazı hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin karıştığı “ oynama” iddiasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bahis soruşturmasında şoke eden mesajlar! "Karşılıklı gol bas, illaki yerim"

19 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Diğer şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük için “imza atmak” şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydın ve Yücel Gürol için ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

Bahis soruşturmasında şoke eden mesajlar! "Karşılıklı gol bas, illaki yerim"

MESAJLAR ŞOKE ETTİ

Öte yandan şüpheli Yunus Emre Tekoğul yönünden Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme ortaya çıktı. Tekoğul’un Misli isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor futbol takımında futbol oynadığı belirtildi. Şüpheli Tekoğul’un 5 Ekim 2024’te Fatih Karagümrük - Sakaryaspor müsabakasına maç sonucu rakip kazanır şeklinde oynadığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; Holigan bet isimli yasadışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj ve bahis sitesine ait kupon, Nesine yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesajların tespitine de yer verildi.

"KARŞILIKLI GOL BAS, İLLAKİ YERİM BEN"

Whatsapp uygulamasında ise Selim Y. isimli şahsın 'kazanır mısınız, Manisa kötü, Bandırma s, dediği, Yunus Emre Tekoğul'un ise "gir gir ayarlicaz biz maçı, kanka Umut bile iniyor maça, karşılıklı gol bas garantile, illaki gol yerim ben" şeklinde cevap verdiği görüldü. Ardından Selim Y.‘nin "eyvallah yunusum, iyi kazandırdınız" dediği Tekoğul’un ise "ne kadar kazandın" şeklinde mesajlaşma içeriklerinin tespitine de Sulh Ceza Hakimliği kararında yer verildi.

ETİKETLER
#Futbol
#mert hakan yandaş
#murat sancak
#bahis
#Hakem Skandalı
#Adli Soruşturma
#Gündem
