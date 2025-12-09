Yarıyıl tatili için geri sayım başladı: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Yeni yılın gelmesine kısa bir zaman kala ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl takvimine odaklandı. Öğrencilerin yanı sıra 1.2 milyon öğretmen de ara tatil de dinlenme fırsatı yakalayacak. Okullarda bu dönem bir ara tatil geride kalırken öğrenciler yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil yapacak. Yarıyıl tatili ile birlikte öğrenciler karnelerini ve başarı belgelerini alarak birinci dönemi tamamlayacak. Yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenciler ise yarıyıl tatilinin keyfini çıkaracak. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak tatil tarihleri…

2025-2026 YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okullarda bu yıl ilk ders zili 8 Eylül tarihine çalarken öğrenciler birinci dönem ilk ara tatilini 10-14 Kasım tarihleri arasında yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre yarıyıl tatili olarak da ifade edilen sömestr tatili 19 Ocak-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Birinci dönem 16 Ocak Cuma günü okulların kapanmasıyla tamamlanacak. Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek.

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2025-2026 eğitim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025

Birinci dönem ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (Sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞAYACAK

Okullarda birinci dönemin sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşanacak. Birinci dönemin sona ereceği tarih olan 16 Ocak’ta okullarda karne dağıtımı yapılacak. Dönem sonu not ortalaması 70,00 - 84,99 arasında olanlar Teşekkür belgesi almaya hak kazanırken 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi alabilecek. Benzer şekilde ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilecek.

“BİR KANAAT OLUŞURSA KALDIRIRIZ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ara tatil konusunun çok tartışıldığını ifade ederken konuyla ilgili sahada araştırma yapılacağını vurgulamıştı. Değerlendirme yapılacağını aktaran Bakan Tekin yaptığı açıklamada “ Biz bir izleme yaparız. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla, kabinedeki diğer bakan arkadaşlarımızla istişare ederiz ve bir karar almak gerekirse, bir değişiklik yapmak gerekirse bu değişikliği de yaparız. Eğer kaldırılması yönünde bir kanaat oluşursa kaldırırız. Yok, faydalıdır, devam etmesi uygundur denirse, devamını sağlarız. Burada herhangi bir verilmiş bir kararımız yok, dediğim gibi izliyoruz biz bu tartışmayı." dedi.