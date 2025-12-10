Menü Kapat
Hava Durumu
11°
Genç kadın vahşice katledilmişti! Saplantılı caniye uzaklaştırma kararları engel olamadı

Ankara'da 38 yaşındaki Gülhan Taş, saplantılı eski sevgilisi M.S. tarafından vahşiçe katledilmişti... Saplantılı cani için daha önce savcılık tarafından 4 kez uzaklaştırma kararı verildiği, elektronik kelepçe tedbiri talebinin ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu öğrenildi.

Genç kadın vahşice katledilmişti! Saplantılı caniye uzaklaştırma kararları engel olamadı
'nın Keçiören ilçesinde dün feci bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde işte gitmek için evinden çıkan 30 yaşındaki Gülhan Taş, kendisine saplantılı olduğu öne sürülen M.S. (38) tarafından vahşice katledildi.

Genç kadın vahşice katledilmişti! Saplantılı caniye uzaklaştırma kararları engel olamadı

8 KEZ KALBİ DURDU KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gülhan Taş, ihbarla adrese çağrılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının, 8 kez kalbi durdu. Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Genç kadın vahşice katledilmişti! Saplantılı caniye uzaklaştırma kararları engel olamadı

Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında saplantılı olduğu iddia edilen genç kadının eski sevgilisi M.S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

4 AYRI UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Yaşanan olay öncesinde Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle M.S. hakkında 2024-2025 yılları arasındaki farklı tarihlerde 4 ayrı verildiği, ayrıca 'ısrarlı takip' ve '' suçlarından 2024 yılında dava açıldığı anlaşıldı. Savcılık tarafından şüpheliye yönelik elektronik kelepçe tedbiri talebinin ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu öğrenildi.

Genç kadın vahşice katledilmişti! Saplantılı caniye uzaklaştırma kararları engel olamadı

YAKALANINCA BIÇAKLA KENDİNE ZARAR VERDİ

Olayın ardından bıçakla kendisine zarar veren şüpheli M.S.'nin ameliyata alındığı ve taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

