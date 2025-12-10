Genç kadın vahşice katledilmişti! Saplantılı caniye uzaklaştırma kararları engel olamadı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün feci bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde işte gitmek için evinden çıkan 30 yaşındaki Gülhan Taş, kendisine saplantılı olduğu öne sürülen M.S. (38) tarafından vahşice katledildi.

8 KEZ KALBİ DURDU KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gülhan Taş, ihbarla adrese çağrılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının, 8 kez kalbi durdu. Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında saplantılı olduğu iddia edilen genç kadının eski sevgilisi M.S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

4 AYRI UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Yaşanan olay öncesinde Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle M.S. hakkında 2024-2025 yılları arasındaki farklı tarihlerde 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, ayrıca 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından 2024 yılında dava açıldığı anlaşıldı. Savcılık tarafından şüpheliye yönelik elektronik kelepçe tedbiri talebinin ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu öğrenildi.

YAKALANINCA BIÇAKLA KENDİNE ZARAR VERDİ

Olayın ardından bıçakla kendisine zarar veren şüpheli M.S.'nin ameliyata alındığı ve taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.