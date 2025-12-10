İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

ABD’de ikinci el otomobil pazarını mercek altına alan Consumer Reports, bu yıl da geniş kapsamlı güvenilirlik analizini yayımladı. 5 ila 10 yaş arasındaki modellerin incelendiği araştırmada, Tesla 26 marka arasında en düşük güvenilirlik puanını alarak listenin dibine yerleşti. Marka, genel değerlendirmede puanını 31’e kadar geriletmiş durumda. Tesla’nın hemen üzerinde ise Jeep, Ram ve Chrysler bulunuyor. Listenin tepesinde görmeye alıştığımız üçlü—Lexus, Toyota ve Mazda—bu yıl da en sorunsuz ikinci el markaları olarak öne çıktı.

YENİ TESLA’LARDA TABLO DEĞİŞİYOR

Araştırmanın dikkat çekici tarafı ise eski modellerdeki sorunlara rağmen Tesla’nın son yıllarda üretim kalitesini belirgin şekilde artırmış olması. Rapora göre markanın güncel araçları artık “ortalamanın üzerinde” bir güvenilirlik sunuyor. Hatta öngörü listelerinde Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz, Audi ve Volkswagen gibi köklü markaların önüne geçmeyi başarıyor. Yine de Tesla’nın gündeminde hâlâ çeşitli sorunlar var. Şirket bu yıl sadece Cybertruck için, dış panel montajındaki hata nedeniyle 46 binden fazla aracını geri çağırmıştı. İkinci el Tesla fiyatlarının pandemi dönemine kıyasla sert düşüş yaşaması ve ABD’de vergi teşviklerinin sona ermesi de pazarın ivme kaybetmesine yol açmış durumda.

KÜRESEL REKABET BASKIYI ARTIRIYOR

Tesla yalnızca talep daralmasıyla değil, artan rekabetle de mücadele ediyor. Özellikle BYD başta olmak üzere Çinli üreticiler, daha uygun fiyatlara çok daha donanımlı elektrikli otomobiller sunarak pazarı kökten değiştiriyor. Analistler, yaşanan dönüşümü 1970’lerde Japon markalarının ABD pazarında yarattığı büyük sarsıntıya benzetiyor.

İKİNCİ EL PİYASASININ EN GÜVENİLİR MARKALARI

Consumer Reports’un 2025 listesinde markaların güvenilirlik puanları şöyle sıralanıyor:

1. LEXUS – 77

2. TOYOTA – 73

3. MAZDA – 58

4. HONDA – 57

5. ACURA – 53

6. BMW – 53

7. BUİCK – 51

8. NİSSAN – 51

9. AUDİ – 49

10. VOLVO – 48

11. MERCEDES-BENZ – 47

12. SUBARU – 47

13. VOLKSWAGEN – 46

14. LİNCOLN – 46

15. MİNİ – 46

16. CADİLLAC – 45

17. HYUNDAİ – 43

18. CHEVROLET – 40

19. FORD – 39

20. DODGE – 39

21. KİA – 39

22. GMC – 37

23. CHRYSLER – 36

24. RAM – 35

25. JEEP – 32

26. TESLA – 31