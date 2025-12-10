Menü Kapat
Hava Durumu
11°
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

Consumer Reports’un 2025 raporu, ABD’de 5–10 yaş arası ikinci el araçlarda güvenilirlik sıralamasını ortaya koydu. Listenin zirvesinde Lexus yer alırken Tesla, beklentilerin aksine son basamakta kaldı.

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti
ABD’de pazarını mercek altına alan Consumer Reports, bu yıl da geniş kapsamlı güvenilirlik analizini yayımladı. 5 ila 10 yaş arasındaki modellerin incelendiği araştırmada, 26 marka arasında en düşük güvenilirlik puanını alarak listenin dibine yerleşti. Marka, genel değerlendirmede puanını 31’e kadar geriletmiş durumda. Tesla’nın hemen üzerinde ise Jeep, Ram ve Chrysler bulunuyor. Listenin tepesinde görmeye alıştığımız üçlü—Lexus, Toyota ve Mazda—bu yıl da en sorunsuz ikinci el markaları olarak öne çıktı.

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

YENİ TESLA’LARDA TABLO DEĞİŞİYOR

Araştırmanın dikkat çekici tarafı ise eski modellerdeki sorunlara rağmen Tesla’nın son yıllarda üretim kalitesini belirgin şekilde artırmış olması. Rapora göre markanın güncel araçları artık “ortalamanın üzerinde” bir güvenilirlik sunuyor. Hatta öngörü listelerinde Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz, Audi ve Volkswagen gibi köklü markaların önüne geçmeyi başarıyor. Yine de Tesla’nın gündeminde hâlâ çeşitli sorunlar var. Şirket bu yıl sadece Cybertruck için, dış panel montajındaki hata nedeniyle 46 binden fazla aracını geri çağırmıştı. İkinci el Tesla fiyatlarının pandemi dönemine kıyasla sert düşüş yaşaması ve ABD’de vergi teşviklerinin sona ermesi de pazarın ivme kaybetmesine yol açmış durumda.

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

KÜRESEL REKABET BASKIYI ARTIRIYOR

Tesla yalnızca talep daralmasıyla değil, artan rekabetle de mücadele ediyor. Özellikle başta olmak üzere Çinli üreticiler, daha uygun fiyatlara çok daha donanımlı elektrikli otomobiller sunarak pazarı kökten değiştiriyor. Analistler, yaşanan dönüşümü 1970’lerde Japon markalarının ABD pazarında yarattığı büyük sarsıntıya benzetiyor.

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

İKİNCİ EL PİYASASININ EN GÜVENİLİR MARKALARI

Consumer Reports’un 2025 listesinde markaların güvenilirlik puanları şöyle sıralanıyor:

1. LEXUS – 77

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

2. TOYOTA – 73

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

3. MAZDA – 58

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

4. HONDA – 57

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

5. ACURA – 53

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

6. BMW – 53

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

7. BUİCK – 51

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

8. NİSSAN – 51

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

9. AUDİ – 49

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

10. VOLVO – 48

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

11. MERCEDES-BENZ – 47

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

12. SUBARU – 47

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

13. VOLKSWAGEN – 46

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

14. LİNCOLN – 46

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

15. MİNİ – 46

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

16. CADİLLAC – 45

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

17. HYUNDAİ – 43

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

18. CHEVROLET – 40

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

19. FORD – 39

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

20. DODGE – 39

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

21. KİA – 39

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

22. GMC – 37

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

23. CHRYSLER – 36

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

24. RAM – 35

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

25. JEEP – 32

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti

26. TESLA – 31

İkinci elde en güvenilir otomobil markalar: Tesla’nın sırası şok etti
ETİKETLER
#byd
#tesla
#elektrikli araç
#ikinci el otomobil
#Otomobil Güvenilirliği
#Consumer Reports
#Otomobil
TGRT Haber
