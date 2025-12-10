Menü Kapat
Yeşilçam’ın ünlü isminden sevindiren haber! Hastaneden taburcu olacak

Yeşilçam’ın ünlü ismi Coşkun Göğen yaptığı açıklama ile sevenlerine iyi haberi verdi. 3 gündür hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncu durumunun iyi olduğunu ve taburcu olacağını söyledi.

Yeşilçam’ın ünlü isminden sevindiren haber! Hastaneden taburcu olacak
Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan 80 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen geçirdiği hastalık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yapılan muayenenin ardından yatışı gerçekleştirilen Göğen’in 3 gün devam eden tedavisi iyi sonuç verdi.

Durumunun iyi olduğunu ve taburcu olacağını aktaran Göğen, "3-4 gündür bir lanetlik vardı üzerimde. Birdenbire başım döndü, tansiyonum yükseldi. Evin karşısında ocağı vardı. Tansiyonumu 19 görünce hemen hastaneye sevk ettiler. Şu an 3 gündür tedavideyim. Çok olumlu gidiyor, iyi bir bakımdayım. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilçam’ın ünlü isminden sevindiren haber! Hastaneden taburcu olacak


“SİGARAYI BIRAKTIM AMA YETERLİ OLMADI”

Zatürreye yakalandığını aktaran Göğen, "Zatürrenin sonlarına gelmişim, KOAH hastalığına dönüşmüş. Nefes alma darlığım var. Ambulans geldi, hastaneye geldim. 3 gündür buradayım. Çok güzel ve temiz bir hastane. Sağlık durumum gayet iyi. 2 gündür vücudum dinç ama üşütmüşüm. Zatürreye çevirmiş, kalbimde de bir sorun var. Fakat önce zatürrenin halledilmesi gerekiyor. 2-3 gündür ilaçlarımı alıyorum. Gayet iyiyim, yarın taburcu olacağım. Dikkat edin, sigara içmeyin. 65 yıldır sigara içiyorum ama son 2 ayda bırakmıştım. Yeterli olmadı, daha da içmem" dedi.

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı!
En popüler oyuncular belli oldu! İşte oyunculuklarıyla 2025 yılına damga vuran isimler
