TGRT Haber
11°
Ekonomi
TOGG, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor

TOGG’dan yapılan açıklamaya göre, aralık ayı boyunca Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Tekirdağ’da temsilci bayilik ve servis sistemi devreye alınacak.

’nin küresel markası , daha fazla kullanıcıyla temas etmek için deneyim ve noktaları ağını yeni iş birlikleriyle büyütüyor. Bu çerçevede aralık ayı boyunca Bursa (Koçaslanlar Mobilite), Antalya ve Gaziantep (Koluman), Trabzon (Beyazlı Otomotiv) ve Tekirdağ (Volkan Otomotiv) temsilci bayilikleri faaliyete geçecek.

TOGG, kullanıcıya daha yakın olma hedefi doğrultusunda Türkiye genelindeki temas noktalarını iş birlikleriyle hızla genişletiyor. Kullanıcıyı her adımda merkeze alan TOGG, bugün 9’u sabit 8’i mobil olmak üzere toplam 17 deneyim merkezi; 37’si fiziksel 35’i mobil olmak üzere 72 servis noktasıyla yollardaki 81 bin TOGG kullanıcısına hizmet sunuyor.

Togg, bu temas ağına ek olarak temsilci bayilik sistemini de devreye alıyor. Bu çerçevede aralık ayı boyunca Bursa (Koçaslanlar Mobilite), Antalya ve Gaziantep (Koluman), Trabzon (Beyazlı Otomotiv) ve Tekirdağ (Volkan Otomotiv) temsilci bayilikleri faaliyete geçecek.

TOGG, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor


KESİNTİSİZ BİR DENEYİM SUNULACAK
Kullanıcılar, temsilci bayiliklerde oluşturulan deneyim alanlarında T10X ve T10F modellerini inceleyebilecek, Trugo’nun hızlı şarj teknolojisi hakkında bilgi alabilecek ve Trumore dijital platformunun sunduğu hizmetleri tanıyabilecek. Satın alma süreci tamamen dijital olarak Trumore üzerinden ilerleyecek. Kullanıcılar, temsilci bayilerin yönlendirmesiyle siparişlerini Trumore üzerinden oluşturacak ve akıllı cihazlarını tercih ettikleri teslim noktalarından alabilecek. Satış sonrası hizmetler, lokasyonun yapısına göre; bazı temsilci noktalarında aynı tesis içinde, bazı lokasyonlarda ise aynı ilde konumlanan yetkili servisler üzerinden sunulacak. Kullanıcılar bilgi alma, deneme sürüşü, satın alma, teslimat ve servis gibi tüm aşamaları kesintisiz bir deneyimle yaşayacak.

KULLANICILARIMIZA DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE ULAŞACAĞIZ'
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, konuyla ilgili şunları söyledi: "TOGG olarak önceliğimiz, kullanıcılarımıza her temas noktasında en iyi deneyimi sunmak. Aralık ayıyla birlikte Antalya’dan Trabzon’a uzanan yeni temsilci bayilik ve servis noktalarının devreye girmesi, bu yaklaşımımızın güçlü bir yansımasını oluşturuyor. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduklarında hızla ulaşabilecekleri güvenilir bir çözüm noktasının yakınlarında olduğunu bilmeleri bizim için çok değerli. Satın alma anından aracı deneyimlemeye ve 7/24 ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetlere kadar her aşamada yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni yapılanmayla TOGG ekosistemimizi daha da güçlendirerek, tüm bölgelerde kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşacağız."

ÇOK YÖNLÜ BİR DEĞERLENDİRME SÜRECİ İŞLİYOR
TOGG, temsilci bayilerini belirlerken kapsamlı bir değerlendirme süreci uyguluyor. Finansal kapasiteden tesis uygunluğuna, satış ve servis ekiplerinin yetkinliklerinden organizasyonel yapıya, teknolojik altyapıdan kullanıcıya sunulacak hizmet standartlarına kadar birçok kriter titizlikle inceleniyor. TOGG, 2025 yılında beş temsilci bayilik üzerinden ilerleyerek, kullanıcı deneyimi ve operasyonel performansı yakından takip edecek. 2026 yılı genişleme planları ise tamamen kullanıcı geri bildirimleri, saha verileri ve ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak. Bu yaklaşım, temsilci bayilik yapısının kontrollü ve sürdürülebilir bir biçimde ölçeklenmesini sağlayacak.

#Teknoloji
#Türkiye
#togg
#servis
#sektör
#Bayilik
#Deneyim Merkezi
#Ekonomi
