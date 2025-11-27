PSG Tottenham maç sonucu kaç kaç? 8 gollü düello nefes kesti

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında son şampiyon PSG, evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi PSG 5-3 kazandı.
Fransa temsilcisinde Vitinha, maçta hat-trick yaparak oyuna damga vurdu.
PSG’nin golleri 45'te, 53'te, 76'da Vitinha, 59'da Ruiz ve 65'te Pacho’dan kaydedildi.
İngiliz ekibinin gollerini ise 35'te Richarlison, 50'de ve 73'te Kolo Muani attı.
Bu neticenin ardından PSG 12 puana çıktı. Tottenham ise 8 puanda kaldı.