18°
Yaşam
Market raflarında tespit edildi! Tarihi geçmiş ürün satanlara ceza

Çanakkale'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere denetim yapıldı. Zabıta ekipleri son kullanım tarihi geçmiş 148 ürün buldu. Etiketsiz ürün satışı yaptığı da belirlenen marketlere ceza kesildi.

Market raflarında tespit edildi! Tarihi geçmiş ürün satanlara ceza
'de zabıta ekipleri marketlere denetim yaptı. ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde tarihi geçmiş ürün ve etiketsiz ürün satmaktan işlem yapıldı.

Market raflarında tespit edildi! Tarihi geçmiş ürün satanlara ceza

MARKETE CEZA KESİLDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zabıta ekiplerince denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş 148 adet ürün raflarda satışa sunulduğu diğer bir işletmede ise 54 adet üründe etiket olmadığı tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeye 437 bin 44 TL, ürünleri etiketsiz satışa sunan işletmeye ise 159 bin 462 tl cezai işlem uygulandı.

Market raflarında tespit edildi! Tarihi geçmiş ürün satanlara ceza

Zabıta ekiplerince 2 markete toplam 596 bin 506 TL kesildi. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.

Bir gıda zehirlenmesi faciası daha! 2'si çocuk 3 kişi zehirlendi, genç kız kurtarılamadı
