Market raflarında tespit edildi! Tarihi geçmiş ürün satanlara ceza

Çanakkale'de zabıta ekipleri marketlere denetim yaptı. Ezine ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde tarihi geçmiş ürün ve etiketsiz ürün satmaktan işlem yapıldı.

MARKETE CEZA KESİLDİ



Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zabıta ekiplerince market denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş 148 adet ürün raflarda satışa sunulduğu diğer bir işletmede ise 54 adet üründe etiket olmadığı tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeye 437 bin 44 TL, ürünleri etiketsiz satışa sunan işletmeye ise 159 bin 462 tl cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekiplerince 2 markete toplam 596 bin 506 TL ceza kesildi. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.