Bir gıda zehirlenmesi faciası daha! 2'si çocuk 3 kişi zehirlendi, genç kız kurtarılamadı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yenen yemek ölüme sürükledi. Biri 18 yaşındaki genç kız ve iki çocuk yedikleri tavuktan sonra zehirlenme belirtileri gösterdi. Genç kızdan acı haber geldi, iki çocuğunsa durumu kritik.

EVLERİNDE YEDİKLERİ TAVUK ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.