Fenerbahçe-Ferençvaroş | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Ferençvaroş'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak olan kritik karşılaşmada, hakem olarak Ricardo de Burgos düdük çalacak.

FENERBAHÇE-FERENÇVAROŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Jhon Duran.

Ferençvaroş: Dibusz, Cisse, Raemaekrs, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf.

FENERBAHÇE'DE UEFA AVRUPA LİGİ SERÜVENİ

Temsilcimiz; şu ana kadar Avrupa'da 4 maça çıkmış ve 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet almıştı. Ayrıca da Fenerbahçe, bu süreçte topladığı 7 puan ile lig tablosunda 15. sırada konumlanmıştı.

FERENÇVAROŞ VE KADIKÖY DEPLASMANI ÖNCESİ SON DURUMU

Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanan Ferençvaroş; bu sezon özelinde beklentileri aşmış ve 4 maçta topladığı 10 puanla, Avrupa tablosunda 3. sırada yer almıştı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA FİKSTÜRÜ

11 Aralık | SK Brann-Fenerbahçe (23.00)

22 Ocak | Fenerbahçe-Aston Villa (20.45)

29 Ocak | FCSB-Fenerbahçe (23.00)

