Fenerbahçe-Ferençvaroş | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Ferençvaroş'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak olan kritik karşılaşmada, hakem olarak Ricardo de Burgos düdük çalacak.
https://x.com/Fenerbahce/status/1993772085873930492?s=20
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Jhon Duran.
https://x.com/Fenerbahce/status/1993741976890425699?s=20
Ferençvaroş: Dibusz, Cisse, Raemaekrs, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf.
https://x.com/Fradi_HU/status/1986572462838927491?s=20
Temsilcimiz; şu ana kadar Avrupa'da 4 maça çıkmış ve 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet almıştı. Ayrıca da Fenerbahçe, bu süreçte topladığı 7 puan ile lig tablosunda 15. sırada konumlanmıştı.
Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanan Ferençvaroş; bu sezon özelinde beklentileri aşmış ve 4 maçta topladığı 10 puanla, Avrupa tablosunda 3. sırada yer almıştı.
11 Aralık | SK Brann-Fenerbahçe (23.00)
22 Ocak | Fenerbahçe-Aston Villa (20.45)
29 Ocak | FCSB-Fenerbahçe (23.00)
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL