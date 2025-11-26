Menü Kapat
17°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Ferençvaroş | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Ferençvaroş sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Fenerbahçe-Ferençvaroş | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 23:48

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Ferençvaroş'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak olan kritik karşılaşmada, hakem olarak Ricardo de Burgos düdük çalacak.

https://x.com/Fenerbahce/status/1993772085873930492?s=20

FENERBAHÇE-FERENÇVAROŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Jhon Duran.

https://x.com/Fenerbahce/status/1993741976890425699?s=20

Ferençvaroş: Dibusz, Cisse, Raemaekrs, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf.

https://x.com/Fradi_HU/status/1986572462838927491?s=20

FENERBAHÇE'DE UEFA AVRUPA LİGİ SERÜVENİ

Temsilcimiz; şu ana kadar Avrupa'da 4 maça çıkmış ve 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet almıştı. Ayrıca da Fenerbahçe, bu süreçte topladığı 7 puan ile lig tablosunda 15. sırada konumlanmıştı.

Fenerbahçe-Ferençvaroş | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FERENÇVAROŞ VE KADIKÖY DEPLASMANI ÖNCESİ SON DURUMU

Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanan Ferençvaroş; bu sezon özelinde beklentileri aşmış ve 4 maçta topladığı 10 puanla, Avrupa tablosunda 3. sırada yer almıştı.

Fenerbahçe-Ferençvaroş | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA FİKSTÜRÜ

11 Aralık | SK Brann-Fenerbahçe (23.00)

22 Ocak | Fenerbahçe-Aston Villa (20.45)

29 Ocak | FCSB-Fenerbahçe (23.00)

Fenerbahçe-Ferençvaroş | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE-FERENÇVAROŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

KUZEY - TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

Fenerbahçe-Ferençvaroş | UEFA AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Sarı lacivertliler, an itibarıyla 291.8 milyon Euroluk yatırıma sahip durumda.
