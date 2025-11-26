Kocaeli'nde çamaşırhanede bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, Köseköy Mahallesi Miralay Sokak’ta meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, 2 kişi yaralandı.

Şahıslardan birisi hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.