Kocaeli'nde çamaşırhanede bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, Köseköy Mahallesi Miralay Sokak’ta meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, 2 kişi yaralandı.
Şahıslardan birisi hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.