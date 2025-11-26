Epic Games Store çöktü mü neden girilmiyor?

Popüler dijital oyun dağıtım platformu ve geliştiricisi Epic Games'in web sitesine ulaşmaya çalışan kullanıcılar, zaman zaman bağlantı aksaklıklarıyla karşılaşıyor.

Siteye erişemeyen pek çok kişi, arama motorlarında "Epic Games çöktü mü?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

EPİC GAMES STORE ÇÖKTÜ MÜ?

Epic Games'in internet sitesine ve servislerine giriş yapmak isteyen kullanıcılar, oturum açma ile sunucu bağlantısı sorunlarıyla karşılaşıyor.

Epic Games tarafında yaşanan erişim kopukluğunun ardından kullanıcı geri bildirimlerinde öne çıkan bu sorun gündeme taşındı.