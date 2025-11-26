26 Kasım Instagram çöktü mü, dondu mu?

Instagram hata ve arıza raporu, uygulamada anlık problem yaşayan kullanıcılar tarafından takip ediliyor.

Gün içerisinde sık sık kullanılan fotoğraf ve video paylaşım uygulamasında zaman zaman yavaşlama ya da akış yenilenememe tarzı sıkıntılar yaşanabiliyor.

Bu nedenle de Instagram çöktü mü, sorun mu var sorusu da dikkat çekiyor.

26 KASIM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler fotoğraf ve video platformu Instagram'da küresel raporlamalar doğrultusunda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır.

Yavaşlama ya da mesaj gönderilememe problemi yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler.

Instagram’a girişte sorunla karşılaşan kullanıcıların telefonlarının uygulama marketleri üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmeleri önerilir.

Ayrıca hücresel veri ve Wi-Fi bağlantısı denetlenerek giriş işlemi tekrar denenmelidir.