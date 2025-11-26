Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK kira zam oranı

Aralık ayına yaklaşılırken gözler yeniden kira artış oranına odaklandı. TÜİK’in açıklayacağı güncel veriler, kiracılar ile ev sahiplerinin yeni dönem kira tutarlarını belirlerken temel kaynak olacak.

Mevcut kira üzerinden hesaplanan zam oranı, Aralık ayı itibarıyla sözleşmelere yansıyacak.

Kasım ayı içinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak duyurulmuştu.

Bu ay içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahibi ve vatandaşlar tavan oran olan 37,15 oranında kiralarına zam uygulayabilecek.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan edeceği aralık ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.

Buna göre; aralık ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü belli olacak.