17°
Aktüel
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK kira zam oranı

Aralık ayı kira zammı 2026 TÜFE artış oranı mülk sahipleri ve kiracılar tarafından beklentilerle takip ediliyor. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da kesinleşiyor.

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK kira zam oranı
Aralık ayına yaklaşılırken gözler yeniden kira artış oranına odaklandı. ’in açıklayacağı güncel veriler, kiracılar ile ev sahiplerinin yeni dönem kira tutarlarını belirlerken temel kaynak olacak.

Mevcut kira üzerinden hesaplanan zam oranı, itibarıyla sözleşmelere yansıyacak.

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK kira zam oranı

Kasım ayı içinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak duyurulmuştu.

Bu ay içerisinde yenileyecek olan ev sahibi ve vatandaşlar tavan oran olan 37,15 oranında kiralarına zam uygulayabilecek.

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK kira zam oranı

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan edeceği aralık ayı rakamları ile netleşecek.

Buna göre; aralık ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü belli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracılar ve ev sahipleri Aralık zammını ne zaman öğrenebilecek?
Yeni oran 3 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.
