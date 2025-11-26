Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu?

Kategoriler
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için Türkiye genelinde sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir istihdam planını açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Bakanlık, toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alacağını belirtti.
Alımın büyük kısmını uzman hekim kadroları oluşturuyor.
2026 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi henüz paylaşılmadı.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre 2026 yılı için yapılacak alım şu birimlere aktarılacak:
Toplam kontenjanın neredeyse tamamının hastanelere ayrılması, özellikle uzman hekim açığının kapatılmasını hedefliyor.
Bu kapsamda açıklanan rakamlara göre alım dağılımı şöyle belirlendi: