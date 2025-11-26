Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında Türkiye genelindeki sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Kararın ilan edilmesiyle birlikte kadro dağılımı da merak edilenler arasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu?
, 2026 yılı için genelinde sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir istihdam planını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Bakanlık, toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alacağını belirtti.

Alımın büyük kısmını uzman hekim kadroları oluşturuyor.

2026 yılı Sağlık Bakanlığı için başvuru takvimi henüz paylaşılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL DAĞILIMI NASIL?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL DAĞILIMI NASIL?

Resmi Gazete’de yer alan karara göre 2026 yılı için yapılacak alım şu birimlere aktarılacak:

  • Acil Sağlık Hizmetleri: 1 personel
  • İlçe Sağlık Müdürlükleri & Toplum Sağlığı Merkezleri: 7 personel
  • Sağlık Evleri: 8 personel
  • Yataklı Tedavi Kurumları: 26.657 personel

Toplam kontenjanın neredeyse tamamının hastanelere ayrılması, özellikle uzman hekim açığının kapatılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda açıklanan rakamlara göre alım dağılımı şöyle belirlendi:

Bu kapsamda açıklanan rakamlara göre alım dağılımı şöyle belirlendi:

  • 22.983 uzman tabip
  • 3.652 tabip
  • 25 sağlık memuru
  • 9 ebe
  • 2 hemşire
  • 1 diyetisyen
  • 1 sağlık teknikeri

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru takvimi neden açıklanmadı?
Bakanlık, ön hazırlık süreçlerinin sürdüğünü ve takvimin tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını bildiriyor.
