Ümraniye'de yedikleri lokum sonrası çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Ümraniye Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde, afet yönetimi seminerinde dağıtılan lokumları yiyen 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı...

26.11.2025
26.11.2025
'de bir lisede dağıtılan lokumları tüketen 40 , gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 35'i taburcu edilirken, 5 öğrencinin tedavisi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Afet yönetimi ile ilgili verilen seminerde dağıtılan lokumları yiyen 40 öğrenci kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

Ümraniye'de yedikleri lokum sonrası çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Durumun bildirilmesi üzerine okula ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 35'i yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, 5 öğrencinin tahlil süreçlerinin sürdüğü öğrenildi. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur. Başvuruların 25'i ambulansla, 15'i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızdan 35'i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir. Bir hastamız da, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
#Sağlık
#öğrenci
#ümraniye
#hastane
#Lisede Gıda Zehirlenmesi
#Lokum
#Afet Yönetimi
#Yaşam
