Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Olympiakos ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci hafta maçında bu akşam Atina’da karşılaşacak. Karşılaşma, iki takımın puan durumundaki konumları açısından önem taşıyor.

OLYMPİAKOS REAL MADRİD CANLI İZLE

Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi performansı sezona istediği gibi başlayamadı. Yunan temsilcisi, lig aşamasında dört maçta iki beraberlik alarak 31. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, Avrupa’da iç sahada oynadığı son dokuz maçta kayıp yaşamadı ve İspanyol takımlarına karşı Pire’de oynadığı 16 maçın yalnızca ikisinde mağlup oldu. Takım ileri bölgede Ayoub El Kaabi ve Mehdi Taremi’nin gol katkısına güveniyor. Kaleci Alexandros Paschalakis’in sakatlığı nedeniyle savunmada dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Teknik direktör Menduh Menduh yönetimindeki ekip, ligde son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle moral yükseltmiş olsa da Avrupa’daki istikrarsız görüntü devam ediyor.

Real Madrid ise dokuz puanla yedinci sırada yer alıyor. İspanyol ekibi son üç resmi maçını kazanamadı ve deplasman müsabakalarında gol bulmakta zorluk yaşadı; son dört deplasman maçının üçünü gol atamadan tamamladı. Olympiakos’a karşı daha önce deplasmanda oynadıkları dört maçta galibiyet çıkartamadılar. Takımda Kylian Mbappé’nin son maçlarda gol fırsatlarını değerlendirmekte zorlandığı görülse de hücum hattı için önemli bir rol üstleniyor. Orta sahada Eduardo Camavinga’nın katkıları ve Thibaut Courtois’nin kalede gösterdiği performans dikkat çekiyor. Real Madrid, savunma hattındaki sakatlık problemlerine rağmen üst sıralardaki yerini korumak için kritik bir mücadele oynayacak. Olympiakos Real Madrid maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Olympiakos Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Olympiakos 11: Tzolakis, Ortega, Pirola, Retsos, Rodinei, Garcia, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Real Madrid 11: Lunin, Mendy, Carreras, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Tabii Spor üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Tabii Spor; telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV üzerinden erişilebilen bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Yayını izlemek isteyenlerin öncelikle Tabii’ye üye olması ve platforma giriş yapması gerekiyor. Yayın, HD kalitede sunulduğu için internet bağlantısının stabil olması önem taşıyor.

Kullanıcılar tabii.com adresinden hesap oluşturarak canlı yayına ulaşabiliyor. Mobil cihazlardan Google Play Store veya App Store üzerinden "tabii" uygulaması indirilebiliyor. Ayrıca Smart TV'lerde uygulama mağazaları üzerinden uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Üyelik işlemleri kısa sürede tamamlanıyor ve kullanıcılar "Spor" sekmesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabiliyor.

OLYMPİAKOS REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Olympiakos Real Madrid karşılaşması bazı ülkelerde şifresiz olarak yayınlanıyor. ABD’de Univision Now, Brezilya’da TNT ve Azerbaycan’da TV NET gibi kanallar maç yayını yapıyor. Avusturya’da Sky Sport Austria 6, Belçika’da Pickx+ Sports 6 ve Danimarka’da Viaplay karşılaşmayı ekranlara getiriyor. Hollanda’da Ziggo Sport 5’te yayın bulunuyor.

Olympiakos Real Madrid maçını veren kanallar:

ABD: Univision Now

Univision Now Avusturya: Sky Sport Austria 6

Sky Sport Austria 6 Azerbaycan: TV NET

TV NET Belçika: Pickx+ Sports 6

Pickx+ Sports 6 Brezilya: TNT

TNT Danimarka: Viaplay

Viaplay Hollanda: Ziggo Sport 5

REAL MADRİD MAÇINI TRT 1 VERİYOR MU?

TRT 1’in 26 Kasım tarihli yayın akışında Olympiakos - Real Madrid maçı bulunmuyor. Aynı şekilde TRT Spor’da da maç yayını yer almıyor. Türkiye’de karşılaşmanın resmi yayıncısı Tabii Spor olduğundan maç yalnızca bu platform üzerinden takip edilebiliyor.

OLYMPİAKOS REAL MADRİD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Olympiakos Real Madrid kaçak canlı maç link/linki yasal olmadığı gibi güvenilir de değildir. Bu tür Olympiakos Real Madrid canlı link yayınlara erişim sağlamak cihazlara zarar verebilir, kişisel bilgilerin çalınmasına yol açabilir ve ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir. Olympiakos Real Madrid kaçak yayın izlemek aynı zamanda suç teşkil eder.

Olympiakos Real Madrid maçını güvenli, sorunsuz ve HD kalitede izlemek isteyen kullanıcılar için tek yasal adres Tabii Spor’dur. Platform üzerinden yapılan yayınlar hem resmi hem de yüksek çözünürlüklü şekilde sunulduğu için izleyicilere en güvenilir izleme seçeneğini sağlar.