17°
Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

Olympiakos Real Madrid canlı yayın ile ekranlara geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşamasının beşinci haftasında Olympiakos ile Real Madrid, Atina’daki Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Olympiakos, Avrupa sahnesinde henüz galibiyetle tanışamazken, Real Madrid puanını yukarı taşımayı amaçlayan bir karşılaşmaya çıkıyor. İşte Olympiakos Real Madrid canlı yayın bilgileri…

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor
ile , lig aşamasının beşinci hafta maçında bu akşam Atina’da karşılaşacak. Karşılaşma, iki takımın puan durumundaki konumları açısından önem taşıyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

OLYMPİAKOS REAL MADRİD CANLI İZLE

Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi performansı sezona istediği gibi başlayamadı. Yunan temsilcisi, lig aşamasında dört maçta iki beraberlik alarak 31. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, Avrupa’da iç sahada oynadığı son dokuz maçta kayıp yaşamadı ve İspanyol takımlarına karşı Pire’de oynadığı 16 maçın yalnızca ikisinde mağlup oldu. Takım ileri bölgede Ayoub El Kaabi ve Mehdi Taremi’nin gol katkısına güveniyor. Kaleci Alexandros Paschalakis’in sakatlığı nedeniyle savunmada dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Teknik direktör Menduh Menduh yönetimindeki ekip, ligde son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle moral yükseltmiş olsa da Avrupa’daki istikrarsız görüntü devam ediyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Real Madrid ise dokuz puanla yedinci sırada yer alıyor. İspanyol ekibi son üç resmi maçını kazanamadı ve deplasman müsabakalarında gol bulmakta zorluk yaşadı; son dört deplasman maçının üçünü gol atamadan tamamladı. Olympiakos’a karşı daha önce deplasmanda oynadıkları dört maçta galibiyet çıkartamadılar. Takımda Kylian Mbappé’nin son maçlarda gol fırsatlarını değerlendirmekte zorlandığı görülse de hücum hattı için önemli bir rol üstleniyor. Orta sahada Eduardo Camavinga’nın katkıları ve Thibaut Courtois’nin kalede gösterdiği performans dikkat çekiyor. Real Madrid, savunma hattındaki sakatlık problemlerine rağmen üst sıralardaki yerini korumak için kritik bir mücadele oynayacak. Olympiakos Real Madrid maçı ile ekranlara gelecek.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Olympiakos Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Olympiakos 11: Tzolakis, Ortega, Pirola, Retsos, Rodinei, Garcia, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Real Madrid 11: Lunin, Mendy, Carreras, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Tabii Spor; telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV üzerinden erişilebilen bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Yayını izlemek isteyenlerin öncelikle Tabii’ye üye olması ve platforma giriş yapması gerekiyor. Yayın, HD kalitede sunulduğu için internet bağlantısının stabil olması önem taşıyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Kullanıcılar tabii.com adresinden hesap oluşturarak canlı yayına ulaşabiliyor. Mobil cihazlardan Google Play Store veya App Store üzerinden "tabii" uygulaması indirilebiliyor. Ayrıca Smart TV'lerde uygulama mağazaları üzerinden uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Üyelik işlemleri kısa sürede tamamlanıyor ve kullanıcılar "Spor" sekmesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabiliyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

OLYMPİAKOS REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Olympiakos Real Madrid karşılaşması bazı ülkelerde şifresiz olarak yayınlanıyor. ABD’de Univision Now, Brezilya’da TNT ve Azerbaycan’da TV NET gibi kanallar maç yayını yapıyor. Avusturya’da Sky Sport Austria 6, Belçika’da Pickx+ Sports 6 ve Danimarka’da Viaplay karşılaşmayı ekranlara getiriyor. Hollanda’da Ziggo Sport 5’te yayın bulunuyor.

Olympiakos Real Madrid maçını veren kanallar:

  • ABD: Univision Now
  • Avusturya: Sky Sport Austria 6
  • Azerbaycan: TV NET
  • Belçika: Pickx+ Sports 6
  • Brezilya: TNT
  • Danimarka: Viaplay
  • Hollanda: Ziggo Sport 5
Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid’in Olympiakos deplasmanında oynayacağı karşılaşma bu akşam Tabii Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor, Şampiyonlar Ligi’nin resmi yayıncısı olarak Türkiye’de maçın tek yasal adresi konumunda bulunuyor. Maç yayını için Premium üyelik gerekiyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Tabii Spor’a tarayıcı üzerinden tabii.com adresinden, mobil cihazlardan "tabii" uygulamasından ve Smart TV’lerden uygulama üzerinden erişim sağlanabiliyor. "Canlı TV" veya "Spor" bölümünden yayın akışı incelenerek maç ekranına ulaşılabiliyor. Yayın tam ekran izleme seçeneği ve HD kalite ile destekleniyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

OLYMPİAKOS REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Olympiakos Real Madrid ömaçı Tabii Spor üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanıyor. Yayını izleyebilmek için kullanıcıların Tabii platformuna kayıt olup Premium aboneliklerini aktif hale getirmeleri gerekiyor. Üyelik oluşturulduktan sonra canlı yayın ekranına erişim sağlanabiliyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Olympiakos Real Madrid maçı yalnızca Tabii’nin resmi uygulamaları ve web sitesi üzerinden izlenebiliyor. Tabii’nin Smart TV desteği sayesinde kullanıcılar maçı televizyon ekranından da takip edebiliyor. Platform, internet tabanlı bir sistem olduğu için uydu veya kablolu TV üzerinden erişim bulunmuyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

OLYMPİAKOS REAL MADRİD MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Olympiakos Real Madrid maçını izlemek isteyenler Tabii Spor platformundan canlı yayına ulaşabiliyor. Kullanıcıların öncelikle tabii.com üzerinden veya mobil uygulamalardan hesap oluşturmaları gerekiyor. Üyeliğin ardından "Spor" kategorisi üzerinden canlı yayın ekranına geçiş yapılabiliyor. Yayın; telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV üzerinden izlenebiliyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Mobil cihazlarla izlemek isteyenler Google Play Store ve App Store’dan "tabii" uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyor. Bilgisayardan izlemek isteyenler ise doğrudan tarayıcı üzerinden tabii.com adresine giriş yapabiliyor. Smart TV kullanıcıları uygulama mağazasından "tabii" uygulamasını yükleyerek TV’den izleme imkanına sahip oluyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

REAL MADRİD MAÇINI TRT 1 VERİYOR MU?

TRT 1’in 26 Kasım tarihli yayın akışında Olympiakos - Real Madrid maçı bulunmuyor. Aynı şekilde TRT Spor’da da maç yayını yer almıyor. Türkiye’de karşılaşmanın resmi yayıncısı Tabii Spor olduğundan maç yalnızca bu platform üzerinden takip edilebiliyor.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

OLYMPİAKOS REAL MADRİD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Olympiakos Real Madrid kaçak canlı maç link/linki yasal olmadığı gibi güvenilir de değildir. Bu tür Olympiakos Real Madrid canlı link yayınlara erişim sağlamak cihazlara zarar verebilir, kişisel bilgilerin çalınmasına yol açabilir ve ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir. Olympiakos Real Madrid kaçak yayın izlemek aynı zamanda suç teşkil eder.

Olympiakos Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Olympiakos Real Madrid maçını güvenli, sorunsuz ve HD kalitede izlemek isteyen kullanıcılar için tek yasal adres Tabii Spor’dur. Platform üzerinden yapılan yayınlar hem resmi hem de yüksek çözünürlüklü şekilde sunulduğu için izleyicilere en güvenilir izleme seçeneğini sağlar.

