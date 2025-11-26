Son dakika | ABD kırmızı alarmda: Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu!

Son dakika haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi.

YETKİLİ DOĞRULADI: 2 PERSONEL VURULDU

Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan bir yetkili, başkent Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydetti.

Yetkili, olayın Beyaz Saray yakınlarında gerçekleştiğini belirterek, askerlerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

TRUMP: ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Trump, Ulusal Muhafızların saldırıda ağır yaralandıklarını belirterek, saldırganın da ağır yaralı olduğunu ifade etti. Saldırganı "hayvan" olarak nitelendiren Trump, "Çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi.