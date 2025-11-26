Menü Kapat
Canlı Yayın
 Yusuf Özgür Bülbül

Gine-Bissau'da ordu yönetime el koydu: Seçim sonuçları açıklanacaktı!

Gine-Bissau'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarının açıklanmasından bir gün önce askeri darbe yapıldı...

IHA
26.11.2025
26.11.2025
Gine-Bissau'da yarın açıklanması beklenen devlet başkanlığı ve parlamento sonuçları öncesi ordu yönetime el koydu. Başkent Bissau'daki Devlet Başkanlığı, Seçim Komisyonu Genel Merkezi ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında silahlı çatışmanın ardından devlet televizyonuna çıkan askerler, yönetime el koyduklarını açıkladı. Askerler, ülkede düzenin yeniden sağlanması için Yüksek Askeri Komuta kurduklarını ve bir sonraki duyuruya kadar ülkenin yönetimini üstleneceklerini duyurdu.

2 TARAF DA 'KAZANDIK' DEDİ

Askeri Yüksek Komuta Sözcüsü Dinis N'Tchama, kararının ülkenin istikrarını bozmak için devam eden bir planın ortaya çıkarılmasın tepki olarak alındığını söyledi. Askeri Yüksek Komuta, Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'nun görevden alındığını, seçim sürecini askıya alındığını, sınırların kapatıldığını ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Geçtiğimiz pazar günü düzenlene devlet başkanlığı seçiminde görevdeki Cumhurbaşkanı Embalo ile rakibi Fernando Dias, karşı karşıya gelmiş ve her iki tarafta seçimi kazandığını iddia etmişti. Dias'ı destekleyen eski Başbakan Domingos Simoes Pereira, ise Embalo'nun seçimleri kaybettiğini anladıktan sonra olağanüstü hal ilan edebilmek için sahte bir darbe girişimi planlamakla suçlamıştı.

Gine-Bissau'da ordu yönetime el koydu: Seçim sonuçları açıklanacaktı!



Aralık 2023'te başkent Bissau'da saatlerce süren silah çatışmanın ardından Embalo hükümeti bunun bir darbe girişimi olduğunu açıklamış, parlamentoyu feshetmişti. Gine-Bissau'da o günden beri yasama organı olmadan yönetiliyor.

GİNE-BİSSAU'DA 9 DARBE YAŞANDI

Öte yandan Senegal ve Gine arasında küçük bir ülke olan Gine-Bissau'da, Portekiz'den bağımsızlığını kazandığı 1974'ten bu yana en az 9 darbe ve darbe girişimi yaşandı.

