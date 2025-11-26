Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

İsrail silahları yeniden Batı Şeria'ya çevirdi! Geniş çaplı saldırı: Helikopterle sivilleri hedef aldılar

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çağlı bir saldırı başlattı. Sivillerin üzerine ateş açan bir helikopterin de dahil olduğu saldırıda Tubas şehri kuşatıldı.

IHA
26.11.2025
26.11.2025
Gazze'ye ölüm saçan güçleri, silahları yeniden 'ya çevirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Shin Bet ve Sınır Muhafızları güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehri ve çevresinde yeni başlattığını açıkladı. Saldırıların, ocak ayında başlatılan ve topraklarında on binlerce kişiyi yerinden eden "Demir Duvar" operasyonundan farklı olduğu belirtildi.

HELİKOPTERLE ATEŞ AÇILDI

Tubas Valisi Ahmed el-Esad ise yaptığı açıklamada, ateş açan bir helikopterin desteğiyle İsrail güçlerinin Tubas şehrini kuşattığını ve birçok mahallede mevziler kurduğunu belirtti. Vali el-Esad, açıklamasında şunları söyledi:

"Saldırının uzun süreceği anlaşılıyor. İşgal güçleri insanları evlerinden çıkardı, binaların çatılarına konuşlandı ve tutuklamalar yapıyor. Saldırı, Ürdün Vadisi yakınlarındaki Tubas'ı hedef alıyor ve yeni gerçeklikleri dayatmaya yönelik yeni bir çabanın parçası.''

İsrail silahları yeniden Batı Şeria'ya çevirdi! Geniş çaplı saldırı: Helikopterle sivilleri hedef aldılar

İNSANLARI ZORLA EVLERİNDEN ÇIKARTTILAR

Yaklaşık 30 ailenin evlerinden zorla çıkarıldığını ve askerlerin yüksek kesimlerde bulunan birkaç binayı alıkoyduğunu belirten El-Esad, İsrail güçlerinin evlerini terk etmeye zorladıkları sivillere saldırılar bitene kadar geri dönmemeleri talimatı verdiğini aktardı. Ambulans ve sağlık ekiplerinin hareketlerinin hareketinin de kısıtlandığını belirten El-Esad, İsrail güçlerinin acil bakıma ihtiyaç duyan birçok hastaya erişimi engellediğini söyledi.

İsrail silahları yeniden Batı Şeria'ya çevirdi! Geniş çaplı saldırı: Helikopterle sivilleri hedef aldılar

BATI ŞERİA'DA İSRAİL ZULMÜ

Batı Şeria'daki İsrail şiddeti, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatıldığı 7 Ekim 2023'ten bu yana giderek arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail askerleri ve yerleşimciler, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu yana Batı Şeria'da binden fazla Filistinliyi öldürdü. İsrailli yerleşimciler, evlerini, araçlarını ve tarım arazilerini hedef aldığı Filistinlilere saldırılar düzenliyor ve herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmıyor. ise Batı Şeria'da yeni kontrol noktaları kurarken, bazı Filistin yerleşimlerini kapı ve barikatlarla kapattı.

