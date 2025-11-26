Okullarda ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılabileceğini açıklamasının ardından konuyla ilgili başlayan tepkilere yanıt verdi. Sonbahar dönemi ve ilkbahar dönemi birer hafta olarak uygulanan ara tatille ilgili farklı kesimlerden yorumlar geldi. Canlı yayına katılan Bakan Tekin yapılan çalışmalara değindi.

"BİZ VASAT BİR NOKTADAYIZ"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açıklamalarından satır başlıkları;

Bakan Tekin, Türkiye'deki toplam okul günü sayısının dünya ortalamalarına göre kötü bir durumda olmadığını, ancak tatillerin sık olmasının farklı sorunlar doğurduğunu ifade etti.

"Türkiye'de biraz önce siz söylediniz. Toplam iş günü sayısı itibariyle Türkiye, dünya ortalamalarının aslında çok altında değil. OECD ortalamalarına denk ama sizin de bahsettiğiniz gibi çok daha fazla ders günü olan ülkeler var. Biz vasat bir noktadayız."

"ÇOCUKLARIN SÜRECE ADAPTE OLMALARI VAKİT ALIYOR"

Bakan Tekin, asıl sorunun tatillerin sayısı değil, her tatil sonrası öğrencilerin okula yeniden alışma sürecinde yaşadığı zorluklar ve bunun yol açtığı öğrenme kayıpları olduğunu vurguladı. Bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, küresel bir tartışma konusu olduğunu belirtti "Burada sorun aslında bu rakamlardan ziyade şurada: Her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafında da tartışılıyor. Dünyanın her tarafında bu ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattığına dair, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kaybı yaşadıklarına dair, ara tatil sonrası okulda adaptasyon sorunları yaşandığına dair bir sürü eleştiri var."

ÖĞRENME KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Tekin, Türkiye'deki tatil takviminin yoğunluğuna da dikkat çekerek, bu durumun özellikle küçük yaş gruplarını daha fazla etkilediğini söyledi.

"Şöyle kabaca baktığımızda Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 29 Ekim Bayramı, yılbaşı, sömestr tatili, 23 Nisan, 19 Mayıs, 1 Mayıs, kar tatili... Baktığımızda her birisinde bir tatil oluyor ve tatil sonrası da özellikle temel eğitim çağındaki, yani okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bu tür öğrenme kayıplarının olduğuna dair, yeniden adaptasyon sorunlarının olduğuna dair eleştiriler var."

SAHA ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

Bakan Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının ilk başladığı dönemden itibaren konuyu takip ettiklerini ve bir değerlendirme süreci içinde olduklarını açıkladı. Tekin, nihai bir karar için sahadan gelen verileri ve araştırmaları beklediklerini ifade etti.Ben ilk bakan olduğum yıl da bu konu çok tartışılmıştı. Biz de onun üzerine dedik ki; 'Biz bu konularla ilgili sahada araştırmalarımızı yapacağız. Birkaç yıl izleyelim, ondan sonra da değerlendirme yaparız.' Şu anda da yine bu bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız özellikle plan bütçe sürecindeki tatille ilgili oradaki eleştiriler ve tartışmalar sonrasındaki konulardı. Biz araştırmamızı yapıyoruz."

Bakan Tekin, karar süreçlerinde öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerini önemsediklerini belirterek, geçen yıl yapılan geniş çaplı anketin detaylarını da paylaştı.

"Bakanlıkta her bir eğitim öğretim dairesinin içerisinde daha önce biz bir izleme ve değerlendirme daire başkanlığı oluşturmuştuk. Biz bununla sürekli izliyoruz. Şunu söyleyeyim öncelikle; son anketimiz bu yılki değil ama bir önceki anketimizde toplam 177.109 öğretmenimiz, 139.611 öğrencimiz, 216.827 velimize anket uygulamış durumdayız. Biz bunu sürekli izliyoruz."

"KABİNEDE İSTİŞARE EDERİZ"

Bakan Tekin, nihai kararın istişare kültürü içinde alınacağının altını çizerek, aceleci davranılmayacağını ve tüm paydaşların görüşlerinin değerlendirileceğini belirtti.

"Biz bir izleme yaparız. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla, kabinedeki diğer bakan arkadaşlarımızla istişare ederiz ve bir karar almak gerekirse, bir değişiklik yapmak gerekirse bu değişikliği de yaparız. Eğer kaldırılması yönünde bir kanaat oluşursa kaldırırız. Yok, faydalıdır, devam etmesi uygundur denirse, devamını sağlarız. Burada herhangi bir verilmiş bir kararımız yok, dediğim gibi izliyoruz biz bu tartışmayı."