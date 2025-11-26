Kerem Aktürkoğlu neden Süper Lig'e döndüğünü açıkladı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe adına analizler geldi. Yetenekli hücumcu, sarı lacivertliler ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FERENÇVAROŞ ANALİZLERİ

"Ferençvaroş çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak. Kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacak. Yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum. Hedeflerim var ama Avrupa Ligi'nde gol krallığı yok. Ben bir golcü değilim. Takımıma her maçta katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak, hırs yapmak çok önemli modern futbolda. Ben 3 maçta atabildim, inşallah atmaya devam ederim. Kazanmamız, hedeflere gitmemiz daha önemli."

ÇAYKUR RİZESPOR DETAYI

"Geriye düşmek takımı moral olarak kötü etkiliyor. Soyunma odasına girince herkes maçı çevireceğimizi söyledi. Hocamız da bu konuda herkes inanıyor mu diye sordu, herkes inandığını söyledi. İnanmak başarmanın yarısı ama sahaya karakter koymak gerekiyor. Sadece inanmak yetmiyor. Sonradan girenler, yedek kulübesindekiler çok güzel bir ortam vardı. Çevirebileceğimizi biliyorduk ama 5 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Güzel bir skorla Rize'den dönmek mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz, dönmek zor oluyor."

DERBİ AÇILIMI

"Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz Ferencvaros mücadelesi. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Avrupa Ligi için çok önemli bir maçımız var. Ona konsantreyiz. Derbi tabii ki taraftarlar için çok önemli ama ona daha var. Biz yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz. Derbiyi daha düşünmüyorum. Önce Avrupa var. Ona motiveyiz. Geldiğimden beri farklı motivasyonum var. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğim için ülkeme geri döndüm. Benim motivasyonum hep olumlu olacaktır. Takım olarak çok güzel motivasyonumuz var. İleriki süreçlere aynı şekilde aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Fazlasıyla motiveyim."