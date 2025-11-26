A Jet yurt dışına 80 bin indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman?

A Jet tarafından yapılan duyuruda, kampanyanın Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan geniş bir uçuş ağını kapsadığı ifade edildi.

AJet, toplam 34 ülkede 60 farklı destinasyona düzenlediği seferlerde bu kampanyayı uygulayacak.

Kampanya kapsamında 80 bin koltuk avantajlı fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Yolcular, indirimli biletleri 28 Kasım saat 23.59’a kadar temin edebilecek.

Uygun fiyatlı biletlerle seyahat dönemi ise 10 Ocak ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.