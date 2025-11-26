THY, TKPAY Cüzdan'ı tanıttı: Bilet ve harcamalarda yüzde 10 TK Para

Türk Hava Yolları (THY) mobil ödeme sistemi TKPAY Cüzdan'ı tanıttı. Ödeme teknolojilerinde başlatılan bu uygulamayla yolcular pek çok işlemini buradan yapabilecek. Ayrıca lansmana özel yüzde 10 TK Para da kazanabilecek.

BİLET İADE SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin geleceğine yön verecek önemli bir adımı hayata geçirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

TKPAY'in uzun soluklu bir vizyon yolculuğunun en somut aşamalarından olduğunu belirten Bolat, 2023'te THY'nin yüzde 100 iştiraki olarak finansal teknolojiler alanında kurdukları markanın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının lisans süreçlerini başarıyla tamamladığını ve 2025'ten itibaren hem ödeme hem de elektronik para hizmetlerinde faaliyete başladığını, bu sürecin denetimler, teknik altyapı geliştirmeleri ve kapsamlı hazırlık dönemini içerdiğini anlattı.

Bolat, bugün gelinen noktada TKPAY'in artık THY'nin yalnızca finansal teknoloji girişimi değil, sektörde başka bir örneği olmayan, yolcuya uçtan uca bir seyahat deneyimi sunan yeni bir dijital ödeme sistemi olduğunu dile getirerek, bu vizyonla sundukları seyahat deneyiminin her aşamasında ve dünyanın her yanında yolcuların gözdesi olacağına inandıklarını ifade etti.

Dünyada seyahat alışkanlıklarının değiştiğini, yolcuların artık yalnızca uçuş satın almadığını, yolculuk deneyiminin her aşamasında hız, güven, kişiselleştirme ve kolaylık beklediğini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"TKPAY, tam da bu beklentileri karşılamak üzere tasarlandı. Amacımız, yolcularımızın ödemelerini kolaylaştırmak, iade süreçlerini hızlandırmak, kur çeviri maliyetlerini azaltmak ve özellikle yurt dışı yolcuları için işlemleri daha avantajlı hale getirmek. Böylece hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de Türkiye'ye gelen turistler için dijital, kolay ve güvenilir bir ödeme sistemi sunarak ülke ekonomisine katkı sunmayı ve ülkemizde tutulan dövizi artırmayı hedefliyoruz."

KAREKOD ÖDEME, NAKİT İADE YAPILABİLECEK

Bolat, TKPAY Cüzdan'ın 16 milyon kişinin aktif olarak kullandığı THY uygulamasına entegre edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"TKPAY Cüzdan, müşterilerimizin yalnızca bilet alımlarında değil, restoran, konaklama, ulaşım, perakende gibi pek çok alanda ödeme yapabilecekleri bir açık devre sistemine dönüştü. Karekod ile ödeme, 7/24 ücretsiz transfer, mil çevirimi, avantajlı kur işlemleri ve nakit iade özellikleri ile TKPAY, artık yolcularımızın her adımında yanında olacak. Böylece Türk Hava Yollarının, Miles&Smiles programına üye olarak hem programın sunduğu ayrıcalıklı dünyadan hem de TKPAY'in ayrıcalıklar ekosisteminde sunduğu geniş imkanlardan faydalanacaklar."

TKPAY'i global bir seyahat cüzdanı haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bolat, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak seyahat ekosistemindeki tüm paydaşlarımıza ve yolcularımıza hem avantajlar hem de kolaylıklar sağlayacak TKPAY markasının kısa sürede planladığımız büyük hacme ve başarıya ulaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"YÜZDE 10 TK PARA VERİYORUZ"

TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen, TKPAY'in gelişim sürecini, teknoloji altyapısını ve sektöre kazandıracağı yeniliklerini ele aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Ekmen, TKPAY'in THY uygulaması içinden açılıp kullanıma sunulduğunu ve şu ana kadar 20 bin kişinin cüzdanı kullanmaya başladığını söyledi.

Havacılığın önden planlanan ve değişikliğe açık bir seyahat biçimi olduğunu ifade eden Ekmen, "Artık iptal durumlarında cüzdanımıza anında iade alabileceğiz. Bunun müşteri memnuniyetine çok pozitif yansımasını bekliyoruz." dedi.

Ekmen, cüzdana Türkiye'deki bütün banka hesaplarından, kartlardan para transferi yapılabileceğini ve 7/24 cüzdandaki paranın istenilen banka hesabına ya da kartına ücretsiz şekilde aktarılabileceğini bildirdi.

Cüzdanın seyahat eden yolcuların seyahat alışkanlıklarına ve ödeme davranışlarına göre kişiselleştirilebileceğini dile getiren Ekmen, "Çok sık iş seyahati yapan bir yolcumuz ile ailesiyle beraber tatil yapan bir misafirimiz cüzdanı açtıklarında kendilerine özelleşmiş bilet kampanyaları, ek servis kampanyaları, iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz kampanyaları görecekler. Şu an lansman itibarıyla yüzde 10 TK Para veriyoruz." diye konuştu.

Tanıtım programı, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

YOLCULAR BİLET ALABİLECEK, GÜNLÜK HARCAMA DA YAPABİLECEK

THY'nin mobil uygulamasına entegre çalışan TKPAY Cüzdan sayesinde kullanıcılar, bilet alımından günlük harcamalara kadar birçok işlemi tek bir noktadan yönetebiliyor.

Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde TK Para kazanılırken, restoran, konaklama, giyim ve ulaşım gibi anlaşmalı markalardaki harcamalardan nakit iade elde edilebiliyor.

TKPAY Cüzdan ile 7/24 ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital veya fiziki kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi gibi hizmetler de sunuluyor.

THY'nin bilet iadesi ve benzeri ödeme süreçlerinin de aşamalı olarak TKPAY Cüzdan üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.