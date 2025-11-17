Menü Kapat
THY 1000 TL kampanyası ne zaman? Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti

Türk Hava Yolları'nda yeni kampanya ilan edildi. THY yurt içi uçuşlar tek yön 1000 TL kampanyası büyük ilgi toplamaya başladı. Peki, bilet satın alma ve seyahat dönemleri ne zaman?

THY 1000 TL kampanyası ne zaman? Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti
17.11.2025
16:21
17.11.2025
16:21

Hava yolu firmaları zaman zaman duyurmaya devam ediyor.

Seyahat tutkunlarının yakından takip ettiği fırsatlara bugün katıldı.

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için tek yön bileti 1000 TL’ye sunuyor.

THY 1000 TL kampanyası ne zaman? Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti

THY 1000 TL BİLET NE ZAMAN?

THY yurt içi kampanyasından faydalanabilmek için 17 ile 18 Kasım 2025 tarihlerinde biletinizi temin etmeniz gerekiyor.

Biletlerle, 3 Şubat ile 19 Mart 2026 tarih aralığında yolculuk yapabilirsiniz.

THY 1000 TL kampanyası ne zaman? Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti

Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt seferlerde geçerli.

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları içermiyor.

Ayrıca kampanya dâhilinde 120.000 adet koltuk satılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

THY’nin 1000 TL kampanyası tüm şehirlerde geçerli mi?
Hayır, kampanya sadece İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt iç hat uçuşlarında uygulanıyor.
