THY 1000 TL kampanyası ne zaman? Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti

Hava yolu firmaları zaman zaman kampanya duyurmaya devam ediyor.
Seyahat tutkunlarının yakından takip ettiği fırsatlara bugün THY katıldı.
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için tek yön bileti 1000 TL’ye sunuyor.
THY yurt içi kampanyasından faydalanabilmek için 17 ile 18 Kasım 2025 tarihlerinde biletinizi temin etmeniz gerekiyor.
Biletlerle, 3 Şubat ile 19 Mart 2026 tarih aralığında yolculuk yapabilirsiniz.
Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt seferlerde geçerli.
Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları içermiyor.
Ayrıca kampanya dâhilinde 120.000 adet koltuk satılacak.