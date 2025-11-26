Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Özel bireylerin entegrasyonunda uzmanlardan uyarı: Eğitim dışı süreç kritik öneme sahip!

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal entegrasyonu için sadece okul içi eğitimin yetersiz olduğu, özellikle oyun, teknoloji ve topluma adaptasyon gibi eğitim dışı süreçlerin hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzmanlar eğitim dışı sürecin önemine dikkat çekiyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özel bireylerin entegrasyonunda uzmanlardan uyarı: Eğitim dışı süreç kritik öneme sahip!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 20:29

Özel bireylerin entegrasyonu ile ilgili alan uzmanlarından dikkat çeken uyarılar geldi. Özel Eğitim Öğretmeni Zana Avna, özel gereksinimli bireylerin topluma tam entegrasyonu için okul dışındaki süreçlerin ve öğretmen atamalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uzman eğitimci Zana Avna, özel gereksinimli bireylerin sadece okul sınırları içinde değil, eğitim dışındaki süreçte de topluma tam olarak entegre olmaları ve yaşam kalitelerini artırmaları gerektiğini belirtti. Avna, “Özel eğitim öğretmeni olarak, özel gereksinimli bireylerin yalnızca okul sınırları içinde değil, eğitim dışındaki süreçte de topluma tam olarak entegre olmaları ve yaşam kalitelerini artırmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum. Toplumsal uyum, oyun, teknoloji kullanımı ve doğru iletişim gibi alanlar, akademik başarı kadar kritik bir öneme sahiptir” dedi.

TOPLUMA ADAPTASYON VE SOSYALLEŞME

Avna şunları kaydetti: “Topluma adaptasyon, özel bireylerin yalnızca var olmaları değil, topluluğun aktif bir parçası olmaları demektir. Bu süreçte dikkat etmemiz gerekenler şunlardır: Farkındalığın Artırılması: Toplumun, özel bireylerin ihtiyaçları ve yetenekleri konusunda bilgilendirilmesi şarttır. Kaynaştırma ortamlarının desteklenmesi, önyargıların kırılmasında ilk adımdır. Bağımsız Yaşam Becerileri: Bireylerin günlük yaşam becerileri, ulaşım, alışveriş ve basit sosyal etkileşimleri bağımsız yapabilmeleri için desteklenmelidir. Bu, onlara özgüven kazandırır.”

OYUN VE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Oyun, özel bireylerin sosyal ve duygusal gelişiminin temel taşıdır. Oyun, onlara kuralları öğrenme, sıra bekleme, empati kurma ve çatışma çözme becerilerini doğal yolla kazandırır.

TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI

Teknoloji, özel bireyler için hem bir öğrenme aracı hem de bir sosyal bağlantı köprüsü olabilir. Bununla birlikte medya okuryazarlığı farkındalığı kazandırmakta büyük öneme sahip. Erişilebilirlik: Eğitim ve iletişim teknolojilerinin (tabletler, özel yazılımlar) bireyin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş ve erişilebilir olması sağlanmalıdır. Sanal Sosyal Alanlar: Güvenli ve denetimli sanal platformlar, bireylerin ilgi alanlarına göre gruplara katılmasını ve sosyal becerilerini geliştirmesini destekler. Ancak, siber zorbalık ve ekran süresi konusunda aileler bilinçlendirilmelidir.”

Özel bireylerin entegrasyonunda uzmanlardan uyarı: Eğitim dışı süreç kritik öneme sahip!

DOĞRU İLETİŞİM YAKLAŞIMLARI

Avna, “Özel bireylerle iletişim kurarken basit, net ve bireyin algı düzeyine uygun bir dil kullanmak esastır. Sonuç olarak; özel bireylerin topluma uyumu, yalnızca eğitim kurumlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğundadır. Aileler, komşular, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, bu bireylerin yeteneklerini gösterebilecekleri, ait hissedebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir çevre oluşturmak için birlikte çalışmalıdır. Unutmayalım ki, her birey, toplumun zenginliğidir. Onlara doğru fırsatları sunduğumuzda, potansiyellerinin sınırları yoktur.” ifadelerini kullandı.

Özel bireylerin entegrasyonunda uzmanlardan uyarı: Eğitim dışı süreç kritik öneme sahip!

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ ATAMA BEKLİYOR

Zana Avna, “Son olarak baktığımızda en çok ihtiyaç olan atamaların özel eğitimde olduğunu görmekteyiz. Bugün Özel Eğitim alanında 33.700 öğretmen açığı bulunmaktadır bu açığın gün geçtikçe artış gösterdiği ve bu artışa rağmen alanda alım sayısının yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. En son yapılan atamalarda 3087 kontenjanın Özel Eğitime verilmesi mevcut açığın kapanması için ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. Hem alanın önemi hem atama ihtiyacı hem de özel bireylerimiz için ihtiyaç olan rakamların atanmasını alan hocaları adına talep etmekteyiz. AGS kontenjanının yetersiz oluşu ve özel eğitim öğretmeni Atamalarının mevcut açığı göz önünde bulundurularak en az 4500 özel eğitim öğretmeni olması gerektiğini belirtti. AGS kontenjanının ihtiyaç sırasına göre yapılmasını söyleyerek sürecin alanın önemini göz önünde bulundurarak eğitim camiasına da şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Tekin'den revizyon sinyali: Okullarda ara tatil kalkabilir
ETİKETLER
#Özel Eğitim Ve Sınıf Öğretmenliği
#Entegrasyon
#Toplumsal Uyum
#Sosyal Beceriler
#Özel Gereksinimli Bireyler
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.