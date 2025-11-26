Özel bireylerin entegrasyonunda uzmanlardan uyarı: Eğitim dışı süreç kritik öneme sahip!

Özel bireylerin entegrasyonu ile ilgili alan uzmanlarından dikkat çeken uyarılar geldi. Özel Eğitim Öğretmeni Zana Avna, özel gereksinimli bireylerin topluma tam entegrasyonu için okul dışındaki süreçlerin ve öğretmen atamalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uzman eğitimci Zana Avna, özel gereksinimli bireylerin sadece okul sınırları içinde değil, eğitim dışındaki süreçte de topluma tam olarak entegre olmaları ve yaşam kalitelerini artırmaları gerektiğini belirtti. Avna, “Özel eğitim öğretmeni olarak, özel gereksinimli bireylerin yalnızca okul sınırları içinde değil, eğitim dışındaki süreçte de topluma tam olarak entegre olmaları ve yaşam kalitelerini artırmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum. Toplumsal uyum, oyun, teknoloji kullanımı ve doğru iletişim gibi alanlar, akademik başarı kadar kritik bir öneme sahiptir” dedi.

TOPLUMA ADAPTASYON VE SOSYALLEŞME

Avna şunları kaydetti: “Topluma adaptasyon, özel bireylerin yalnızca var olmaları değil, topluluğun aktif bir parçası olmaları demektir. Bu süreçte dikkat etmemiz gerekenler şunlardır: Farkındalığın Artırılması: Toplumun, özel bireylerin ihtiyaçları ve yetenekleri konusunda bilgilendirilmesi şarttır. Kaynaştırma ortamlarının desteklenmesi, önyargıların kırılmasında ilk adımdır. Bağımsız Yaşam Becerileri: Bireylerin günlük yaşam becerileri, ulaşım, alışveriş ve basit sosyal etkileşimleri bağımsız yapabilmeleri için desteklenmelidir. Bu, onlara özgüven kazandırır.”

OYUN VE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Oyun, özel bireylerin sosyal ve duygusal gelişiminin temel taşıdır. Oyun, onlara kuralları öğrenme, sıra bekleme, empati kurma ve çatışma çözme becerilerini doğal yolla kazandırır.

TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI

Teknoloji, özel bireyler için hem bir öğrenme aracı hem de bir sosyal bağlantı köprüsü olabilir. Bununla birlikte medya okuryazarlığı farkındalığı kazandırmakta büyük öneme sahip. Erişilebilirlik: Eğitim ve iletişim teknolojilerinin (tabletler, özel yazılımlar) bireyin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş ve erişilebilir olması sağlanmalıdır. Sanal Sosyal Alanlar: Güvenli ve denetimli sanal platformlar, bireylerin ilgi alanlarına göre gruplara katılmasını ve sosyal becerilerini geliştirmesini destekler. Ancak, siber zorbalık ve ekran süresi konusunda aileler bilinçlendirilmelidir.”

DOĞRU İLETİŞİM YAKLAŞIMLARI

Avna, “Özel bireylerle iletişim kurarken basit, net ve bireyin algı düzeyine uygun bir dil kullanmak esastır. Sonuç olarak; özel bireylerin topluma uyumu, yalnızca eğitim kurumlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğundadır. Aileler, komşular, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, bu bireylerin yeteneklerini gösterebilecekleri, ait hissedebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir çevre oluşturmak için birlikte çalışmalıdır. Unutmayalım ki, her birey, toplumun zenginliğidir. Onlara doğru fırsatları sunduğumuzda, potansiyellerinin sınırları yoktur.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ ATAMA BEKLİYOR

Zana Avna, “Son olarak baktığımızda en çok ihtiyaç olan atamaların özel eğitimde olduğunu görmekteyiz. Bugün Özel Eğitim alanında 33.700 öğretmen açığı bulunmaktadır bu açığın gün geçtikçe artış gösterdiği ve bu artışa rağmen alanda alım sayısının yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. En son yapılan atamalarda 3087 kontenjanın Özel Eğitime verilmesi mevcut açığın kapanması için ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. Hem alanın önemi hem atama ihtiyacı hem de özel bireylerimiz için ihtiyaç olan rakamların atanmasını alan hocaları adına talep etmekteyiz. AGS kontenjanının yetersiz oluşu ve özel eğitim öğretmeni Atamalarının mevcut açığı göz önünde bulundurularak en az 4500 özel eğitim öğretmeni olması gerektiğini belirtti. AGS kontenjanının ihtiyaç sırasına göre yapılmasını söyleyerek sürecin alanın önemini göz önünde bulundurarak eğitim camiasına da şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.