Bakan Tekin'den revizyon sinyali: Okullarda ara tatil kalkabilir

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 günlük Mardin ziyareti kapsamında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. 2019 yılından itibaren eğitim-öğretim dönemi içinde 2 kez uygulanan uygulanan birer haftalık ara tatilde revizyona gidebileceklerinin mesajını verdi.

Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; liselerdeki eğitim süresinin şimdilik beklemede olduğunu kaydeden Tekin, adrese dayalı kayıt sistemini delen velilerle ilgili de yeni tedbirler alacaklarını söyledi.

OKULLARDA ARA TATİL KALKACAK MI?

Okullarda senede iki kez uygulanan ara tatilden ailelerin şikayetçi olduğunu belirten Bakan Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." sözleriyle ara tatilin kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

"ZORUNLU EĞİTİM ACELEYE GETİRİLEMEZ"

Zorunlu eğitim süreciyle ilgili düzenleme sürecinin devam ettiğini kaydeden Bakan Yusuf Tekin, "Çalışmalar rafa kalkmadı ama bu yönde atılacak her adım eğitim-öğretim sistemini çok yakından etkileyeceği için artıları ve eksilerini çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan, hazırlık yapmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz. Biz hiçbir model açıklamadık ama kamuoyunda konuşulan 4+4+3+1 veya 4+4+2+2. Birkaç yıl sonra bu hazırlıklar bittiğinde, konu paydaşlarla tartışılır, istişare edilir sonra karar verilebilir. Şu an bu konu aceleye getirilecek bir konu değil." dedi.

LGS’DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bakan Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) konusunda şu an gündemlerinde kademeler arası geçişle ilgili bir değişiklik olmadığını vurguladı.

'AÇIK UÇLU SORU' İÇİN TÜBİTAK'LA ORTAK YAZILIM

İlerleyen dönemlerde test sınavlarında açık uçlu soruların yöneltilmesine dair çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tekin, "Aslında pilot olarak uyguluyoruz şu anda. Açık uçlu sınavları değerlendirebilecek bir öğretmen ekibi de oluşturuyoruz. TÜBİTAK’la ortak bir yazılımla beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalar uzun vadede bizim işimize yarayacak." şeklinde konuştu.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU

Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili son durumu açıklayan Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığının süreci belirlemesinin ardından; Millî Eğitim Bakanlığı alınan kararı hayata geçirmek üzere gerekeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"İYİ OKULA ADRES DIŞI KAYIT ENGELLENECEK"

Okullara kayıt sisteminin değişeceğini de söyleyen Tekin şöyle konuştu:

"Geçen yıl şube ve öğretmen seçimine ilişkin bir düzenleme yaparak bunları merkezden belirledik. Şimdi ikinci adımı atıyoruz. Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ortak bir yazılım geliştiriyor. Bir okula adrese dayalı olarak kayıt yaptırma hakkı olan veliler, çocuğunu o okula kayıt yaptırabilecek. O okula adres dışı fazladan öğrenci kaydı yaptırılmasını merkezi olarak engelleyeceğiz. Böylece okul müdürlerimizin bu tür taleplere ilişkin üstlerindeki baskıyı da kaldırmış olacağız."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in akademi hazırlıkları ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarından satır başları ise şöyle:

ARALIK AYINDA 10 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Norm güncelleme takvimimiz kasım ayı. 24 Kasım’da yaptığımız 15 bin atamasından sonra norm güncellemeleri yapılacak. Aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyduğumuz alanlar baz alınarak branş dağılımını açıklarız. Yeni norm güncellemesi yapmadık ama son atamamızda en çok atama yapılan 5 branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce.

"EK ATAMA MÜMKÜN DEĞİL"

Ek atama, mevzuat açısından mümkün değil. Şimdi 2024 yılında yapılan KPSS’ye ilişkin ek atama isteniyor. Yani 2024’te sınav yapıldı, 2025’te başka bir sınav yapıldı. Bizim, 2024’te yapılan sınavla şimdi bir atama yapmamız hukuki açıdan mümkün değil.

AKADEMİ HAZIRLIKLARI

Akademide şu anda 7 ilde zaten merkezlerimiz hazır. Biz kamuya ilave külfet getirecek bir şey yapmadan hazır binalarımızı efektif kullanmak üzere bu işleri yürütüyoruz. Burada hemen hemen hepsi konaklamalı ama bazıları konaklamalı olmayacak. Ankara ile İstanbul’daki konaklamalı değil. Başka seçenekler üretebiliriz orada. Olabilir mi, olamaz mı, nasıl olur? Buna bakacağız."