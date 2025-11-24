Öğretmen adayları için geri sayım! Bakan Tekin branş dağılımı için tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün gerçekleştirilen 15 bin öğretmen ataması ve Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin açıklamalar yaptı. Özel okulların zam sınırıyla ilgili de uyarılarda bulundu.

BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANACAK

Bugün 15 bin öğretmen atamasının yapıldığını, bu öğretmenlerin ardından tablonun güncelleneceğini bildiren Tekin, Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullandı.

Tekin, şunları kaydetti:

"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."

TBMM'de Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerinde bazı milletvekillerinin "gelecek yıl 100 bin öğretmen atamasının yapılması" taleplerinin hatırlatılması üzerine Tekin, "Ya matematik bilmiyorlar ya da orada konuştukları şeyi sadece ve sadece kendi seçmenlerine mesaj olsun diye söylüyorlar. Çünkü o gün ben orada muhalefetin önerilerini topladım. Bizim bütçemizin iki katı büyüklüğünde bir bütçe daha ortaya çıkıyor. Şimdi bunu söylemek sorumsuzluk, bu doğru değil. Öğretmen adayı arkadaşlarımızın da bu anlamda beklentilerini manipüle etmeleri doğru değil." karşılığını verdi.

Anayasa'nın tanımladığı hukuki sınırlar içerisinde adaletli bir biçimde öğretmen ihtiyaçlarının giderildiğini dile getiren Tekin, 2026 yılı bütçesinin kabul edilmesinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla gelecek yıl yapılacak öğretmen atamalarını konuşacaklarını söyledi.

KONTENJANLAR PLANLANIYOR

"Atanamayan öğretmenlerle ilgili bir sorun var. Sürekli gündemde, öğretmenler sık sık bu konuda tepki gösteriyorlar. Bu konu ne zaman çözüme kavuşacak, sizce atanamayan öğretmen problemi aslında meselenin plansız yükseköğretim ayağıyla mı ilgilidir?" sorusu üzerine Tekin, yükseköğretimde eğitim almanın sadece meslek sahibi olmak gibi görülmemesi gerektiğini kaydetti.

Tekin, 2003'den itibaren yaklaşık 820-830 bin öğretmenin atamasının yapıldığını hatırlatarak, çağ nüfusu düşerken yüksek sayıda öğretmen ataması yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

"Bu meseleyi YÖK'le görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Tekin, YÖK bünyesindeki öğretmen yetiştirme komisyonuyla sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Tekin, "Artık bu yıl zaten Yükseköğretim Kurulu sadece öğretmenlikle ilgili değil, genel anlamda yükseköğretim kontenjanlarında yeni planlama içerisinde. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu daha belirgin bir şekilde görülecektir." dedi.

Tekin, lise eğitiminin kısaltılmasına ilişkin soru üzerine, kamuoyundaki tartışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Dünyanın birçok ülkesinde gençlerin zorunlu eğitimi tamamlama yaşıyla ilgili tartışmaların bulunduğuna dikkati çeken Tekin, "İngiltere'de, Amerika'daki bir genç 15-16 yaşlarında üniversiteye başlarken biz ortalama 18 yıl 9 ay yani 19 yaşta neredeyse bunu mümkün hale getiriyoruz. Dolayısıyla burada tartışılması gereken şey burası. Biz de burayla ilgili tartışmayı yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımıza da bu konuyu arz ettik, o da bu konudaki tartışmaları izlememizi, bilimsel çalışmaların devamını getirmemizi istedi." diye konuştu.

"400 BİN LİRA ÜCRET 526 BİN LİRAYI GEÇEMEYECEK"

Bakan Tekin, "özel okulların fahiş fiyat uygulamalarına" ilişkin soru üzerine, 12 bin 500 özel okuldan 1 milyon lira üzerinde ücret talep eden okul sayısının 82 olduğunu aktardı.

Özel okulların velilerle yaptıkları sözleşmelere değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yılın fiyatları tanımlanırken bu sözleşme üzerinden ne kadarlık bir artış yapacaklarına dair bir düzenleme yaptık, bunları da onlarla birlikte yaptık, onlara da sorarak yaptık. Örnek olsun diye söyleyeyim, yeni yaptığımız düzenlemeye göre şu anda 200 bin lira olan eğitim ücreti, önümüzdeki yıl 263 bin lirayı geçemeyecek yani 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için. 400 bin lira olan ücret, 526 bin lirayı geçmeyecek, bu birinci kısım.

İkinci kısım, okullardan öğrenciler için istenen eğitim ücreti dışındaki diğer ücretlerle ilgili de bunların da kayıt altında olması gerekiyor. Biz elden ya da ayni, nakdi yapılan ödemeleri göremiyoruz, göremediğimiz için veliler 'geçen yıl bizden şu kadar kıyafet parası istendi' veya 'şu kadar yemek parası istendi, bu yıl şu kadar isteniyor' gibi söylendiğinde biz bunları kontrol edemiyoruz ama sisteme işlenmiş olursa oraya da bir sınırlama getirdik, aynı oranlar orada da geçerli. Dolayısıyla çocuklarını özel okula yazdıran, göndermek isteyen velilerden istirhamımız, bu işlemlerin de elektronik bankacılık işlemleri üzerinden bir sözleşmeyle olursa, biz aradaki ortaya çıkabilecek ihtilafları çözerken bu belli rakamlar üzerinden hareket edebiliriz."