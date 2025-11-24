Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması isim listesi açıklanıyor

15 bin öğretmen ataması tam isim listesi, kura çekimin ardından atama bekleyen öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen ataması kura çekimi sonuçları, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tercihler sonrası atama töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla saat 15.30’da başlayan törende 15 bin sözleşmeli öğretmenin görev yerleri belirlendi. İşte Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması isim listesi açıklanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 17:12

töreni, 24 Kasım kapsamında düzenlenerek öğretmen adaylarının yoğun ilgisiyle takip ediliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmenin yerleştirme sürecine ilişkin bilgiler, resmi kaynaklar üzerinden açıklanmaya devam ediyor.

Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması isim listesi açıklanıyor

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Tören kapsamında yapılacak 15 bin ataması için süreç, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerle şekillendi. Atama töreninin bugün saat 15.30’da başladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Törende öğretmen adaylarının branş ve il tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçların açıklanmasına yönelik hazırlık süreci yürütülüyor.

Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması isim listesi açıklanıyor

Atama sonuçlarının gün içerisinde törenin sona ermesinin ardından açıklanması beklenirken, kesin listenin geçmiş atamalarda olduğu gibi akşam saat 17.00 itibarıyla erişime açılacağı tahmin ediliyor. Süreç sonrasında öğretmenler, yerleştirme bilgilerine resmi kanallar üzerinden ulaşabilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacakları belirtildi.

Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması isim listesi açıklanıyor

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Törenin bugün gerçekleştirilmesiyle birlikte öğretmen adaylarının merakla takip ettiği atama sonuçlarının açıklanma zamanı da netleşti. Sonuçların törenin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde duyurulacağı belirtiliyor. Resmi açıklamalara göre sonuçların akşam 17.00 itibarıyla adayların erişimine sunulması planlanıyor.

Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması isim listesi açıklanıyor

Atama sonuçları açıklanır açıklanmaz, adaylar e-Devlet ve ’nın resmi internet sitesi üzerinden bilgilerine ulaşabilecek. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adayların görev yerine ilişkin bilgileri görüntüleyebileceği sorgulama ekranı aktif hale getirilecek.

Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması isim listesi açıklanıyor

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden sonuç ekranına erişim sağlayabilecek. turkiye.gov.tr adresine giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne “Milli Eğitim Bakanlığı Atama Sonuçları” yazarak ilgili hizmete ulaşabilecek. Bu sayfa üzerinden “Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama” hizmetine tıklayan adaylar, atamalarına dair bilgilere doğrudan ulaşabilecek.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#sözleşmeli öğretmen
#öğretmenler günü
#Öğretmen atama
#Atama Sonuçları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.