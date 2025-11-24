Sözleşmeleri öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması isim listesi açıklanıyor

Öğretmen atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenerek öğretmen adaylarının yoğun ilgisiyle takip ediliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmenin yerleştirme sürecine ilişkin bilgiler, resmi kaynaklar üzerinden açıklanmaya devam ediyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Tören kapsamında yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerle şekillendi. Atama töreninin bugün saat 15.30’da başladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Törende öğretmen adaylarının branş ve il tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçların açıklanmasına yönelik hazırlık süreci yürütülüyor.

Atama sonuçlarının gün içerisinde törenin sona ermesinin ardından açıklanması beklenirken, kesin listenin geçmiş atamalarda olduğu gibi akşam saat 17.00 itibarıyla erişime açılacağı tahmin ediliyor. Süreç sonrasında öğretmenler, yerleştirme bilgilerine resmi kanallar üzerinden ulaşabilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacakları belirtildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Törenin bugün gerçekleştirilmesiyle birlikte öğretmen adaylarının merakla takip ettiği atama sonuçlarının açıklanma zamanı da netleşti. Sonuçların törenin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde duyurulacağı belirtiliyor. Resmi açıklamalara göre sonuçların akşam 17.00 itibarıyla adayların erişimine sunulması planlanıyor.

Atama sonuçları açıklanır açıklanmaz, adaylar e-Devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden bilgilerine ulaşabilecek. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adayların görev yerine ilişkin bilgileri görüntüleyebileceği sorgulama ekranı aktif hale getirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden sonuç ekranına erişim sağlayabilecek. turkiye.gov.tr adresine giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne “Milli Eğitim Bakanlığı Atama Sonuçları” yazarak ilgili hizmete ulaşabilecek. Bu sayfa üzerinden “Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama” hizmetine tıklayan adaylar, atamalarına dair bilgilere doğrudan ulaşabilecek.