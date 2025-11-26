Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan genç yeteneğe müjde!

Fenerbahçe'de Ferençvaroş mücadelesi öncesinde son kritikler yapıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sürece dair detaylı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN YİĞİT EFE DEMİR SÜRPRİZİ

"Levent Mercan'ı yarın ilk 11'de görebiliriz. Skriniar'ın yanında Yiğit Efe oynayacak. Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması. Milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle alakalı. Bizim durumumuzda 12 oyuncu gidiyor, 8'i oynuyor. Oynadıkları için ritim kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik. Avrupa maçları güzeldir. Bizim için pozitif bir durum. Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Mesela kız arkadaşınız var, vaktim olduğunda senle tatile gidiyorum ama onun vakti olduğunda benle tatile gitmiyorsa olmaz."

RAKİP TAKIM ANALİZİ

"Sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım Ferençvaroş. Vargas, hava topu mücadelesi konusunda en iyi oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika şekilde okuyor, nasıl ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30'u kafa vuruşlarıyla. Bunları iyi savunmalıyız. İşin kaynağına bakınca, ortaları engellemeliyiz. Ceza sahası içinde ayık olmalı, temaslı oynamalı ve hazır olmalıyız. Topu uzaklaştırırken, nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini konuştuk. Hem konuştuk hem çalıştık ama sahada bazen işler farklı oluyor. Ferençvaroş, tabloya bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bu turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de oynadı. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız."