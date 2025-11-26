Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Pafos Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları son sürat devam ediyor. Bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba) oynanacak olan mücadeleler kapsamında Pafos ile Monaco karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Pafos - Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Pafos - Monaco maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pafos Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 19:45

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan 'nde bugün 5. haftanın maçları oynanmaya devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden olan , Pafos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Pafos - Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

Pafos Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

PAFOS - MONACO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Alphamega Stadyumu'nda oynanacak olan Pafos - Monaco maçı açıklanan bilgilere göre Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Pafos bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 5 puan toplayan Pafos, ligde 25. sırada yer alıyor. Pafos karşılaşmadan 3 puanı alarak, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyeti seriye dönüştürmeyi hedefliyor.

Monaco ise ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 5 puanla Pafos'un hemen üstünde averaj farkı ile 24. sırada yer alan Monaco, deplasmandan 3 puan alarak tur atlama şansını artırmayı hedefliyor.

Pafos Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

PAFOS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Pafos- Monaco maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Slovakya Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Pafos Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

PAFOS - MONACO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Pafos'ta karşılaşma öncesinde sadece 1 futbolcu kadroda yer almayacak. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Joao Correira mücadelede forma giyemeyecek.

Monaco tarafında ise 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Christian Mawissa ve ERic Dier karşılaşmada yaşadıkları sakatlıktan dolayı oynamayacaklar.

Pafos Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

Pafos - Monaco maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Pafos: Michail; Felipe, Luckassen, Luiz, Sema; Sunjic, Goldar, Pepe; Jaja, Dragomir, Quina

Monaco: Hradecky; Kehrer, Salisu, Henrique; Minamino, Teze, Zakaria, Ouattara; Akliouche, Golovin; Balogun

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Monaco
#Pafos
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.