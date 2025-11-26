Pafos Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün 5. haftanın maçları oynanmaya devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden olan Monaco, Pafos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Pafos - Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

PAFOS - MONACO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Alphamega Stadyumu'nda oynanacak olan Pafos - Monaco maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Pafos bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 5 puan toplayan Pafos, ligde 25. sırada yer alıyor. Pafos karşılaşmadan 3 puanı alarak, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyeti seriye dönüştürmeyi hedefliyor.

Monaco ise ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 5 puanla Pafos'un hemen üstünde averaj farkı ile 24. sırada yer alan Monaco, deplasmandan 3 puan alarak tur atlama şansını artırmayı hedefliyor.

PAFOS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Pafos- Monaco maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

PAFOS - MONACO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Pafos'ta karşılaşma öncesinde sadece 1 futbolcu kadroda yer almayacak. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Joao Correira mücadelede forma giyemeyecek.

Monaco tarafında ise 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Christian Mawissa ve ERic Dier karşılaşmada yaşadıkları sakatlıktan dolayı oynamayacaklar.

Pafos - Monaco maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Pafos: Michail; Felipe, Luckassen, Luiz, Sema; Sunjic, Goldar, Pepe; Jaja, Dragomir, Quina

Monaco: Hradecky; Kehrer, Salisu, Henrique; Minamino, Teze, Zakaria, Ouattara; Akliouche, Golovin; Balogun