Editor
 Burak Ayaydın

TFF Tahkim Kurulu 28 futbolcunun cezasını duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 28 futbolcunun cezasını onadı! Federasyon, sürece dair resmi açıklama yayınladı.

TFF Tahkim Kurulu 28 futbolcunun cezasını duyurdu!
Burak Ayaydın
26.11.2025
26.11.2025
TFF Tahkim Kurulu'nda PFDK sevkleri onaylandı. 28 futbolcunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 günlük hak mahrumiyeti cezası resmileşti.

TFF Tahkim Kurulu 28 futbolcunun cezasını duyurdu!

TFF'DEN BİLGİLENDİRME

TFF'den yapılan açıklamada, sevklere yapılan itirazların incelendiği ve söz konusu oyuncularla ilgili alınan kararların oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

TFF Tahkim Kurulu 28 futbolcunun cezasını duyurdu!

Cezası onanan futbolcular:

Adil Demirbağ, Alberk Koç, Ali Aytemur, Ali Emre Yanar, Barış Timur, Burak Asan, Çağlayan Menderes, Celil Yüksel, Emre Kaplan, Enes Işık, Erhan Çelenk, Evren Eren Elmalı, Furkan Bekleviç, Hakan Yeşil, Hüsamettin Yener, Kadir Seven, Kerem Kayaarası, Mert Önal, Muhammed Birkan Tetik, Muhammed Taha Güneş, Murat Cem Akpınar, Mustafa Alptekin Çaylı, Nazım Sangare, Osman Ertuğrul Çetin, Salih Malkoçoğlu, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Üzeyir Ergün.

Sıkça Sorulan Sorular

TFF'DE SON DURUM NEDİR?
Federasyon, soruşturma kapsamında liste takiplerine devam ediyor.
#Spor
#Spor
#Spor
