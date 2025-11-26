TFF Tahkim Kurulu 28 futbolcunun cezasını duyurdu!

TFF Tahkim Kurulu'nda PFDK sevkleri onaylandı. 28 futbolcunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 günlük hak mahrumiyeti cezası resmileşti.

TFF'DEN BİLGİLENDİRME

TFF'den yapılan açıklamada, sevklere yapılan itirazların incelendiği ve söz konusu oyuncularla ilgili alınan kararların oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Cezası onanan futbolcular:

Adil Demirbağ, Alberk Koç, Ali Aytemur, Ali Emre Yanar, Barış Timur, Burak Asan, Çağlayan Menderes, Celil Yüksel, Emre Kaplan, Enes Işık, Erhan Çelenk, Evren Eren Elmalı, Furkan Bekleviç, Hakan Yeşil, Hüsamettin Yener, Kadir Seven, Kerem Kayaarası, Mert Önal, Muhammed Birkan Tetik, Muhammed Taha Güneş, Murat Cem Akpınar, Mustafa Alptekin Çaylı, Nazım Sangare, Osman Ertuğrul Çetin, Salih Malkoçoğlu, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Üzeyir Ergün.