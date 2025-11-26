TFF'den Eren Elmalı kritiği: Ceza konusunda nihai karar!

Kategoriler
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Eren Elmalı için soruşturma sürecini netleştirdi. Yönetim, 25 yaşındaki savunmacı için 45 günlük süreci onayladı.
"Futbolcu Evren Eren Elmalı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oy birliğiyle, karar verilmiştir."
Deneyimli sol bek, 5 yıl önceki bir bahis olayı sebebiyle soruşturma kapsamına dahil edilmişti.