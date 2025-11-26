Green Card başvurusu neden başlamadı? Green Card ücreti ve pasaport şartı

2026 DV Lottery Green Card başvurusu, katılımcılar tarafından ilgiyle bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim 2024 ile 7 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurularının alınması nedeniyle, bu seneki başvuru tarihi için beklentiler arttı.

Ancak 2026 Green Card başvurusu şu an için başlamadı.

GREEN CARD BAŞVURUSU NİÇİN BAŞLAMADI?

Green Card müracaatları hakkında ücret talep edileceği iddiası öne sürüldü.

Bahsi geçen haberlerde, başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt bedeli alınacağı bu nedenle sistemde yapılan düzenleme yüzünden Green Card başvurularının ertelendiği ileri sürüldü.

1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir sağlanacağı öngörülüyor.

PASAPORT ZORUNLULUĞU MU GELİYOR?

Green Card başvurularında herkes için pasaport mecburiyeti getiren eski kuralı yeniden uygulamak için Trump yönetimi tasarı hazırladı.

Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu sene yürürlüğe girmeyecek.