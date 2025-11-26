Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Green Card başvurusu neden başlamadı? Green Card ücreti ve pasaport şartı

ABD'de ikamet hakkı tanınan Green Card başvuru tarihlerinin henüz açıklanmaması ve başvuruların ücretli olacağı iddiaları gündeme gelirken müracaatta bulunacak kişiler süreci merak ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Green Card başvurusu neden başlamadı? Green Card ücreti ve pasaport şartı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 18:03

2026 DV Lottery başvurusu, katılımcılar tarafından ilgiyle bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim 2024 ile 7 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurularının alınması nedeniyle, bu seneki için beklentiler arttı.

Ancak 2026 Green Card başvurusu şu an için başlamadı.

Green Card başvurusu neden başlamadı? Green Card ücreti ve pasaport şartı

GREEN CARD BAŞVURUSU NİÇİN BAŞLAMADI?

Green Card müracaatları hakkında ücret talep edileceği iddiası öne sürüldü.

Bahsi geçen haberlerde, başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt bedeli alınacağı bu nedenle sistemde yapılan düzenleme yüzünden Green Card başvurularının ertelendiği ileri sürüldü.

1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir sağlanacağı öngörülüyor.

Green Card başvurusu neden başlamadı? Green Card ücreti ve pasaport şartı

PASAPORT ZORUNLULUĞU MU GELİYOR?

Green Card başvurularında herkes için pasaport mecburiyeti getiren eski kuralı yeniden uygulamak için Trump yönetimi tasarı hazırladı.

Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu sene yürürlüğe girmeyecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Pasaport zorunluluğu bu yıl geri dönecek mi?
Trump yönetimi böyle bir tasarı hazırlasa da bürokratik süreç nedeniyle pasaport şartı bu yıl uygulanmayacak.
ETİKETLER
#başvuru tarihi
#green card
#Dv Lottery
#Abd Göçmenliği
#Pasaport Zorunluluğu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.