MHP’li Yalçın: Terörsüz Türkiye devlet aklıdır

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET AKLIDIR"

Hürriyet Mahallesi'nde partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılan Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terörsüz Türkiye için ortaya konulan çalışmaların, kararlılığın ve istikametin önemine vurgu yapan Yalçın, "MHP, Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır, mantığında da temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir." diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumun temellerini sağlamlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son gelişmelerle bizim ümidimiz terörsüz bir Türkiye gerçeğini hep birlikte göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Bunu Cumhur İttifakı olarak çözeceğiz. Ancak bizler bunu yaparken muhalefet partilerinin bu konuyu ciddiye almaksızın veya rol çalmak suretiyle farklı bir davranış içerisinde olması memleketimizin, ülkemizin, Türk siyasetinin geleceği açısından oldukça vahim bir durumdur.

Onları, bu gerçeği Türkiye'nin yaşaması uğrunda katkı vermeye davet ediyoruz. Çünkü alınan mesafe önemlidir. Gerçekten de artık Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında geri dönülmez bir noktadayız. Böyle görüyoruz ve sonuna kadar da bu projenin gerçekleştirilmesi uğrunda MHP Lideri başta olmak suretiyle her kademesindeki dava arkadaşlarımız tarafından bunun mücadelesi verilecektir.

MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de il binasının hayırlı olmasını diledi.

Yalçın ve katılımcılar, kurdele kesiminin ardından binayı gezdi.