MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. 2025 yılının son MGK’sı olan toplantıda, yıl içinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile yürütülen mücadele masaya yatırılacak.
Toplantıda; MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Terörsüz Türkiye hedefi ile başlatılan süreçte terör örgütünün silah bırakması konusunda gelinen aşama ve Suriye’nin kuzeyindeki durum ile ilgili kurula sunumda bulunması da bekleniyor. Bu çerçevede TBMM’de kurulan komisyonun faaliyetleri ile komisyon üyesi üç milletvekilinin önceki gün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin de MGK’nın gündeminde olması öngörülüyor.