Pahalı yumuşatıcıları çöpe attıracak karışım! İki kaşık yetiyor, çamaşırları mis gibi yapıyor

Pahalı yumuşatıcılar kullanmadan çamaşırların çok daha temiz, ferah ve yumuşak çıkmasını sağlayan bir yöntem, sosyal medyada ve kullanıcılar arasında giderek yaygınlaşıyor. Leravi'nin haberine göre, doğal karışımın en büyük avantajlarından biri de: çamaşır makinesinin ömrünü uzatması.

3 MALZEMELİ KARIŞIM

Mağazalarda satılan ürünlerin yapay kokularından rahatsız olanlar için doğal bir koku güçlendirici görevi gören karışım, yalnızca üç basit malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanıyor.

Hazırlaması bir dakikadan kısa süren formül için gerekenler şunlar: 1 bardak iri tuz, yarım bardak kabartma tozu ve 30 damla esansiyel yağ. Cam bir kavanozda karıştırılan malzemeler, her yıkamada makine kazanına iki yemek kaşığı eklenerek kullanılıyor.

Karışımın sırrı ise bileşenlerin etkileşiminde yatıyor. Kabartma tozu, kötü kokuları nötralize edip suyu yumuşatarak deterjanın etkisini artırırken; tuz ise kumaş renklerinin parlaklığını koruyor ve antistatik etki yapıyor.

ÇAMAŞIRLAR KOKUYORSA SUÇLU MAKİNE OLABİLİR

Kullanıcılar bazen en kaliteli deterjanı kullansalar dahi çamaşırların kötü kokmasından şikayet edebiliyor. Uzmanlara göre, sözü edilen problemin kaynağı genellikle çamaşır makinesinin kendisi oluyor.

Zamanla biriken deterjan kalıntıları, kireç tortuları ve lastik contalarda oluşan küf, bakteriler için mükemmel bir üreme alanı meydana getiriyor. İşte "Ne kadar kaliteli deterjan kullansam da çamaşırlarım ferah kokmuyor" diye düşümenizin sebebi bu olabilir.