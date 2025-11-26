Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Okullarda öğrenciler, bir hafta boyunca bilinçli tüketim alışkanlıkları konusunda bilgilendirilecek ve Türk ürünlerini kullanmaya teşvik edilecek. Böylece öğrencilerin hem üllke ekonoisine katkı sağlamanın öenmini kavraması hem de tüketim konusunda daha bilinçli bireyler haline gelmesi hedefleniyor.

Öğrenciler ve velileri tarafından Yerli Malı Haftası ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2025?

Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık 2025 tarihleri arasında kutlanacak. Bu kapsamda tüm anaokullarında, ilkokullarda ve ortaokullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.. Bu etkinliklerde öğrencilerin yerli malı ürünleri tercih etmesinin önemi vurgulanarak bilinçli bir tüketici olmaları yolunda ilerlemeleri hedeflenecek.

YERLİ MALI HAFTASI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Yerli Malı Haftası ilk olarak 1946 yılında kutlanmaya başlandı. 1983 yılında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilen hafta halk arasında ise Yerli Malı Haftası olarak biliniyor.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA NELER YAPILABİLİR?

Yerli Malı Haftası'nda genellikle yöresel ve ev yapımı yemekler hazırlanıyor. Kısır, mercimek köftesi, zeytinyağlı yaprak sarma, tepsi böreği, çikolatalı kek, poğaça ve un kurabiyesi gibi geleneksel tatlar yapılır.