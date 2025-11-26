TRT 1 ve TRT Tabii Spor yayın akışı! 26 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde günün maç programı netleşirken, TRT 1 ve TRT Spor’un 26 Kasım 2025 yayın akışları açıklandı. Futbolseverler, akşam saatlerinde oynanacak Avrupa karşılaşmalarını takip edebilmek için kanal listesini incelemeye başladı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 KASIM 2025

TRT 1’in 26 Kasım 2025 tarihli yayın planı gün boyunca çeşitli dizi, sinema ve haber programlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Akşam kuşağında yabancı sinema kuşağı yer alırken, günün ilerleyen saatlerinde farklı türlerde yapımlar ekrana geliyor.

“Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi” ve “Ölümcül Sular” filmleri prime time kuşağında yer alırken, sonrasında “Cennetin Çocukları” ekranlara geliyor.

TRT 1 yayın akışı 26 Kasım 2025:

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi | Yabancı Sinema

21.40 Ölümcül Sular | Yabancı Sinema

23.30 Cennetin Çocukları

02.30 Seksenler

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 26 KASIM 2025

TRT Spor’un 26 Kasım 2025 tarihli yayın akışı gün boyunca canlı spor programları, analiz yayınları ve müsabaka yayınlarıyla şekilleniyor. Akşam saatlerinde voleybol karşılaşması canlı olarak ekrana geliyor ve ardından spor gündeminin değerlendirildiği programlar izleyiciyle buluşuyor.

TRT Spor yayın akışı 26 Kasım 2025:

18.00 Spor Merkezi (Canlı)

19.00 Set Sayısı (Canlı)

19.30 Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi Voleybol Karşılaşması Eczacıbaşı Dynavıt - Zelecnicar (Canlı)

21.00 Set Sayısı (Canlı)

21..30 Futbol Aklı (Canlı)

23.00 Futbol Anadolu (Canlı)

01.00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta bugün 20.45 ve 23.00 seanslarında oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Karşılaşmaların tamamı Tabii Spor kanallarından yayımlanacak.

26 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı ve kanal listesi:

20.45 Kopenhag - Kairat (Tabii Spor 1)

20.45 Pafos - Monaco (Tabii Spor)

23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham (Tabii Spor 3)

23.00 Liverpool - PSV (Tabii Spor 4)

23.00 Arsenal - Bayern Münih (Tabii Spor)

23.00 Atletico Madrid - Inter (Tabii Spor 1)

23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta (Tabii Spor 5)

23.00 Sporting - Club Brugge (Tabii Spor 6)

23.00 Olympiakos - Real Madrid (Tabii Spor 2)