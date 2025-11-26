Balık avlamaya gitti denizin dibindeki korkunç görüntüyle karşılaştı!

Çanakkale'nin Kepez açıklarında balık avlamak için dalan rekortmen dalgıç Müjdat Turan gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Turan, Çanakkale Boğazı'nda 12-13 metre derinlikte bir borudan dökülen atık suyu görünce şaşkına döndü. Dalgıç Turan, o anları yanında bulunan su altı kamerasına kaydetti. Olayı anlatan rekortmen Dalgıç Müjdat Turan, "Kepez açıklarında daldığımda 12-13 metre derinlikte pis bir suyun denize aktığını gördüm. Merak ettim ve bu görüntüyü kaydettim. Korkunç bir görüntü. Görüntüyü bunun ne olduğunu öğrenmek için aldım. Umarım yetkililer bu konuda önlem alır" dedi.