Öldü sandıkları kadın tabuttan geri çıktı! Hayrete düşüren görüntüler kamerada

Tayland’ın Nonthaburi eyaletinde bir Budist tapınağında geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olayda, öldüğü ilan edilen kadın cenaze işlemleri sırasında tabutta hareket etti. Görevlilerin durumu fark etmesinin ardından tabutun kapağının açılmasıyla yaşlı kadının nefes aldığını ve kıpırdadığı görüldü. Bunun üzerine cenaze töreni durdurularak tabuttan çıkarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.